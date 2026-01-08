Nación

Taxista responsable de arrollar a 11 personas en el sur de Bogotá irá a juicio

José Eduardo Chalá fue procesado por homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales.

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 8:43 p. m.
Accidente de taxi en Bogotá y el hombre que conducía el vehículo.
Accidente de taxi en Bogotá y el hombre que conducía el vehículo. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Fiscalía

El hombre de 56 años que protagonizó un aparatoso accidente en el sur de Bogotá al arrollar a 11 personas, entre ellos cuatro menores de edad, irá a juicio en los próximos días luego de que la Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación en su contra.

José Eduardo Chalá Franco permanece en la cárcel por delitos relacionados con homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, provocados por la alta velocidad y el estado de embriaguez en el que conducía un vehículo de servicio público en la capital del país.

Hay que recordar que el grave accidente dejó una adolescente de apenas 15 años muerta, después de que perdió el control del automotor que conducía a pesar de que tenía restricción de pico y placa.

Instantes del accidente, el pasado sábado 8 de noviembre.
Instantes del accidente, el pasado sábado 8 de noviembre. Foto: Pantallazos de video de la cuenta en X: Colombia Oscura.

Desde la Fiscalía informaron: “Acusará formalmente a Chalá Franco por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, las tres conductas agravadas. El procesado aceptó su responsabilidad en los dos últimos ilícitos en audiencia de imputación”.

La investigación permitió establecer que el conductor del taxi tenía grado tres de alcoholemia el día del accidente y, por ahora, seguirá en la cárcel mientras avanza el proceso judicial que hoy lo tiene frenta la justicia.

Los hechos que ocurrieron en el barrio La Sierra de la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá, quedaron registrados en una cámara de seguridad que dejó en evidencia la gravedad del accidente.

Los videos registraron el momento en que una familia y un grupo de amigos transitaban por esa calle hasta que la tranquilidad se vio interrumpida por el vehículo que apareció violentamente para estrellarse de frente con una de las viviendas del sector.

Taxista presuntamente ebrio arrolló a varias personas en Bogotá: entre los heridos hay varios menores

El accidente generó tanta indignación que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su rechazo a lo sucedido y pidió cárcel para el responsable del aparatoso accidente.

