El 10 de febrero de 2026 se cumple el primer mes del fallecimiento del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez. El artista perdió la vida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo ocurrido en la zona rural de Paipa, Boyacá, un hecho que sacudió a la industria de la música y el entretenimiento en Colombia y que hoy es recordado por sus allegados con una ceremonia privada en el punto del impacto.

Exmánager de Jessi Uribe iniciará proceso legal y asegura que tiene pruebas de todos sus negocios; “No soy un aparecido”

Una conmemoración íntima en la vereda Romita

Desde tempranas horas de este lunes, familiares y amigos cercanos al intérprete de “Aventurero” se desplazaron hasta la vereda Romita, en los límites entre los municipios de Paipa y Duitama. En el lugar exacto donde la aeronave cayó, se llevó a cabo una ceremonia católica presidida por un sacerdote, marcada por el silencio y el duelo.

En el sitio fueron dispuestas coronas de flores en memoria de las seis víctimas del siniestro: el artista Yeison Jiménez, sus colaboradores Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora, Juan Manuel Rodríguez, y el piloto de la aeronave, el capitán Hernando Torres. Según lo compartido por la hermana mayor del cantante, el acto buscó elevar una oración por el descanso eterno de su hermano y de quienes integraban su equipo de trabajo.

El mensaje de Lina Jiménez: “Un silencio que no logro explicar”

Lina Jiménez, hermana mayor del artista, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un mensaje que refleja el impacto emocional de la pérdida. Acompañada de la que sería la última fotografía tomada junto al cantante la madrugada del accidente, Lina expresó la dificultad de asimilar la ausencia de su hermano tras 34 años de vidas compartidas.

“Desde que te fuiste, hay un silencio que no logro explicar. Me haces falta en las cosas más simples, en una conversación, en una risa, en esos momentos donde siempre estabas para mí sin tener que llamarte”, escribió la hermana del artista.

En su publicación, Lina también enfatizó que la familia mantendrá vivo el recuerdo de las víctimas de manera recurrente: “Nunca los vamos a olvidar. Cada mes será lo mismo, mientras Dios me dé vida. Todos nos duelen”.

Avances en la investigación

Más allá del componente emotivo, el caso sigue bajo la lupa de las autoridades aeronáuticas. Según un informe preliminar de la Aeronáutica Civil, la aeronave involucrada había registrado una actividad operativa intensa en los días previos al 10 de enero.

El documento técnico indica que el avión fue sometido recientemente a un mantenimiento en su motor izquierdo, que incluyó el cambio de magnetos y de anillos en tres cilindros. De acuerdo con los registros oficiales, el 9 de enero, la aeronave cumplió satisfactoriamente un vuelo de prueba desde el aeródromo Olaya Herrera de Medellín, además de trayectos posteriores entre Bogotá y Paipa sin reportar novedades técnicas aparentes. La investigación continúa para determinar las causas exactas que provocaron el desplome de la máquina en territorio boyacense.

El gremio de la música popular se solidariza

A pocos días de su boda, así será la lujosa y exótica luna de miel de Johnny Rivera y Jenny López

La fecha no pasó inadvertida para sus colegas de la industria. Artistas como Ciro Quiñones han manifestado públicamente su respaldo a la familia Jiménez, recordando el legado musical de un hombre que, a sus 34 años, se había consolidado como uno de los máximos exponentes del género en el país.

Ciro Quiñones, por su parte, publicó un video en el que aparece junto a Jiménez a bordo de un yate. Foto: @ciroquinonez

El fallecimiento de Yeison Jiménez deja un vacío en la cultura popular colombiana, mientras sus seguidores continúan rindiendo tributo a través de sus canciones.