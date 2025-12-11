Suscribirse

Carlos Vives habló de la situación de Venezuela y generó fuertes reacciones

El cantante colombiano hizo especial publicación en redes sociales y muchos opinaron al respecto.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

12 de diciembre de 2025, 1:59 a. m.
Carlos Vives generó conversación en redes sociales tras enviar mensaje a los venezolanos.
Carlos Vives generó conversación en redes sociales tras enviar mensaje a los venezolanos. | Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Carlos Vives se convirtió en tendencia en las últimas horas, luego de pronunciarse sobre la situación de Venezuela. Por medio de un corto mensaje sorprendió a miles de usuarios de X, quienes rápidamente reaccionaron a sus palabras.

El cantante colombiano es reconocido por la cercanía que suele que tener con sus seguidores y por las letras de sus canciones, las cuales están cargadas de identidad, nostalgia y cultura. En este caso, su publicación fue interpretada como un gesto de apoyo al pueblo venezolano en el crucial momento que está atravesando el país, especialmente tras la entrega del Premio Nobel de Paz a la líder opositora María Corina Machado.

Carlos Vives habló sobre muerte de famoso compositor.
Carlos Vives hizo publicación dedicada a Venezuela. | Foto: Instagram @carlosvives

Aunque el artista no mencionó directamente el premio, ni a la líder opositora venezolana, su mensaje fue suficiente para que miles de personas reaccionaran y le agradecieran por el apoyo a los nacidos en el vecino país.

“Regresar a mi pueblo por el camino viejo, y recoger mis pasos y empezar de nuevo y empezar de nuevo”, fueron las palabras que compartió, las cuales hacen parte de una de sus canciones más famosas, La foto de los dos. Además, incluyó el emoji de la bandera de Venezuela y un corazón.

Contexto: Carlos Vives lamentó triste pérdida y dio sentida despedida: “Se nos fue”

Esta publicación hizo que muchos se identificaran con el deseo de ver renacer al país, de que muchas de las personas que se vieron en la obligación de emigrar puedan regresar a reconstruir la historia de las familias que se han visto afectadas por la crisis económica y política.

Por otro lado, el mensaje generó un sentimiento de nostalgia y unión entre los usuarios de las redes sociales a los que les llegó el contenido, quienes no dudaron en reaccionar por medio de la sección de los comentarios.

Contexto: Luly Bossa habló de Carlos Vives y recordó cuando fue su ‘novia’: “Me tocaba pegarle de verdad”

“Eso es lo que queremos todos los venezolanos, regresar, abrazar y emanar tanto amor contenido desde nuestro exilio”; “regresar a la casa, como regresa el viento”; esa canción ha caminado conmigo toda mi vida, desde mi juventud"; la canción que siempre me hace imaginar con el momento de regresar a mi Venezuela. Sueño con ir a un concierto tuyo y cantar esta canción"; “queremos regresar, y no sé si soy yo o somos todos, pero cada vez veo más cerca el momento en el que Venezuela sea libre” y “regresarán todos los que quieran hacerlo y serán recibidos con amor y los brazos abiertos”, son algunas de las palabras que se leen.

