Carlos Vives se convirtió en tendencia en las últimas horas, luego de pronunciarse sobre la situación de Venezuela. Por medio de un corto mensaje sorprendió a miles de usuarios de X, quienes rápidamente reaccionaron a sus palabras.

El cantante colombiano es reconocido por la cercanía que suele que tener con sus seguidores y por las letras de sus canciones, las cuales están cargadas de identidad, nostalgia y cultura. En este caso, su publicación fue interpretada como un gesto de apoyo al pueblo venezolano en el crucial momento que está atravesando el país, especialmente tras la entrega del Premio Nobel de Paz a la líder opositora María Corina Machado.

Carlos Vives hizo publicación dedicada a Venezuela.

Aunque el artista no mencionó directamente el premio, ni a la líder opositora venezolana, su mensaje fue suficiente para que miles de personas reaccionaran y le agradecieran por el apoyo a los nacidos en el vecino país.

“Regresar a mi pueblo por el camino viejo, y recoger mis pasos y empezar de nuevo y empezar de nuevo”, fueron las palabras que compartió, las cuales hacen parte de una de sus canciones más famosas, La foto de los dos. Además, incluyó el emoji de la bandera de Venezuela y un corazón.

Esta publicación hizo que muchos se identificaran con el deseo de ver renacer al país, de que muchas de las personas que se vieron en la obligación de emigrar puedan regresar a reconstruir la historia de las familias que se han visto afectadas por la crisis económica y política.

Por otro lado, el mensaje generó un sentimiento de nostalgia y unión entre los usuarios de las redes sociales a los que les llegó el contenido, quienes no dudaron en reaccionar por medio de la sección de los comentarios.

