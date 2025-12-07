Carlos Vives lamentó triste pérdida y dio sentida despedida: “Se nos fue”

Carlos Vives se consolidó como una de las figuras colombianas más influyentes en la escena musical internacional, destacándose por llevar el sonido latino a numerosos rincones del mundo y por imprimir un estilo inconfundible a la música del país.

Su carrera, marcada por éxitos y una evolución constante, lo posicionó en lo más alto, otorgándole múltiples premios y distinciones que avalan su impacto artístico.

Pese a que el samario suele ser centro de noticias por su ámbito profesional, recientemente fue foco de miradas por una inesperada publicación que realizó en redes sociales, despidiendo a una figura que falleció el pasado 6 de diciembre.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Carlos Vives, que sufrió una dolorosa pérdida meses atrás, reaccionó y habló sobre la muerte de Rafael Ithier, leyenda de la salsa y fundador del Gran Combo de Puerto Rico.

El vallenatero dio unas palabras en una historia de su cuenta oficial de Instagram, asegurando que lamentaba esta pérdida tan importante en la industria de la salsa.

Su mensaje fue contundente, exaltando el legado que dejaba la leyenda puertorriqueña:

“Se nos fue uno de los más grandes de todos los tiempos. Disfruté de todas sus canciones y de su universidad de la salsa… y yo para él era simplemente El Gallito. Gracias, Rafael. Gracias, Puerto Rico. Larga vida a su legado”, comentó, agregando una imagen del músico y compositor.

Carlos Vives habló sobre muerte de Rafael Ithier | Foto: Instagram @carlosvives

¿De qué murió Rafael Ithier?

El mundo de la salsa atraviesa un duro luto tras darse a conocer la muerte de Rafael Ithier, a sus 99 años. Según versiones preliminares, el fallecimiento de la estrella musical se dio por complicaciones de salud.

Pese a que no hay confirmaciones oficiales, medios internacionales apuntaron a que todo se habría derivado de una neumonía que lo golpeó desde tiempo atrás.