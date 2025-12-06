La salsa está de luto: murió Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico

El mundo de la música vuelve a estar de luto este sábado, 6 de diciembre, tras conocerse la muerte de Rafael Ithier, a sus 99 años. Según versiones preliminares, su fallecimiento se dio por complicaciones de salud.

El músico puertorriqueño fue el fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, una orquesta de salsa que ha marcado varias generaciones y que, sin duda, deja un gran legado para su país natal y el resto del mundo.

Algunos de sus éxitos musicales fueron ‘Ojos Chinos’, ‘Brujería’, ‘No hay cama pa’ tanta gente’, ‘Un verano en Nueva York’, ‘Aguacero’, ‘Timbalero’, ‘Te regalo el corazón’ entre muchos otros temas que hicieron vibrar a los salseros.

Willi García escribió un sentido mensaje a través de sus redes sociales para despedir a un hombre que marcó seis décadas en la música del mundo. “Qué tristeza tan profunda la partida del maestro Rafael Ithier", señaló.

Y agregó: “Un referente inmenso que marcó para siempre el camino de tantas personas. Excepcional, único y auténtico en todo. Abrazo solidario a su familia y a mis amigos del Gran Combo de Puerto Rico”.

Qué tristeza tan profunda la partida del maestro Rafael Ithier. Un referente inmenso que marcó para siempre el camino de tantas personas. Excepcional, único y auténtico en todo. Abrazo solidario a su familia y a mis amigos de @elgrancombodepr. pic.twitter.com/MChIDBu4Hy — WILLY GARCIA (@WILLYGARCIACali) December 7, 2025

El cantante dominicano Alberto María también le dedicó alguna palabras al fundador de la orquesta. “Hoy la música latina pierde a uno de sus pilares más grandes. Don Rafael Ithier, fundador y líder de El Gran Combo de Puerto Rico, parte de este mundo dejando un legado eterno que marcó generaciones y seguirá vivo en cada compás de Salsa. Gracias", escribió.

“Hoy la música latina pierde a uno de sus pilares más grandes. Don Rafael Ithier, fundador y líder de El Gran Combo de Puerto Rico, parte de este mundo dejando un legado eterno que marcó generaciones y seguirá vivo en cada compás de Salsa. Gracias pic.twitter.com/jdOVNCCXHE — Alberto Maria RD (@albertomariard) December 7, 2025

Víctor Manuel también lo recordó como “el empresario más visionario y de más vigencia que existió y existirá en la historia de la salsa”, y le dedicó un sentido mensaje a través de las redes sociales.

“Te marchas, pero tu legado y tu música seguirán vigentes en todos los que hacemos este género musical que llamamos salsa. Gracias por cada consejo, cada conversación, cada compartir en tarima. Serán historias que nunca olvidaré”, añadió.

Desde Discos Fuentes también enviaron un mensaje de condolencia por su fallecimiento y lamentaron “profundamente” la partida del que consideran “leyenda y pilar de la música latina”.

“Su inigualable talento, visión y el ritmo que imprimió a El Gran Combo de Puerto Rico han dejado una marca imborrable en la historia musical del continente”, resaltó Discos Fuentes. ​

Finalmente, extendió “sus condolencias a la familia, amigos, colegas y a toda la ‘Universidad de la Salsa’ por esta irreparable pérdida. ​Que su música siga siendo el consuelo y la alegría que siempre nos regaló“.