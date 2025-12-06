Suscribirse

Gente

La salsa está de luto: murió Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico

Deja un gran legado de más de 6 décadas, con mucha historia y cultura.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
7 de diciembre de 2025, 3:59 a. m.
Rafael Ithier, fundador del Gran Combo de Puerto Rico.
Rafael Ithier, fundador del Gran Combo de Puerto Rico. | Foto: Getty Images

El mundo de la música vuelve a estar de luto este sábado, 6 de diciembre, tras conocerse la muerte de Rafael Ithier, a sus 99 años. Según versiones preliminares, su fallecimiento se dio por complicaciones de salud.

El músico puertorriqueño fue el fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, una orquesta de salsa que ha marcado varias generaciones y que, sin duda, deja un gran legado para su país natal y el resto del mundo.

Algunos de sus éxitos musicales fueron ‘Ojos Chinos’, ‘Brujería’, ‘No hay cama pa’ tanta gente’, ‘Un verano en Nueva York’, ‘Aguacero’, ‘Timbalero’, ‘Te regalo el corazón’ entre muchos otros temas que hicieron vibrar a los salseros.

Willi García escribió un sentido mensaje a través de sus redes sociales para despedir a un hombre que marcó seis décadas en la música del mundo. “Qué tristeza tan profunda la partida del maestro Rafael Ithier", señaló.

Y agregó: “Un referente inmenso que marcó para siempre el camino de tantas personas. Excepcional, único y auténtico en todo. Abrazo solidario a su familia y a mis amigos del Gran Combo de Puerto Rico”.

El cantante dominicano Alberto María también le dedicó alguna palabras al fundador de la orquesta. “Hoy la música latina pierde a uno de sus pilares más grandes. Don Rafael Ithier, fundador y líder de El Gran Combo de Puerto Rico, parte de este mundo dejando un legado eterno que marcó generaciones y seguirá vivo en cada compás de Salsa. Gracias", escribió.

Víctor Manuel también lo recordó como “el empresario más visionario y de más vigencia que existió y existirá en la historia de la salsa”, y le dedicó un sentido mensaje a través de las redes sociales.

“Te marchas, pero tu legado y tu música seguirán vigentes en todos los que hacemos este género musical que llamamos salsa. Gracias por cada consejo, cada conversación, cada compartir en tarima. Serán historias que nunca olvidaré”, añadió.

Desde Discos Fuentes también enviaron un mensaje de condolencia por su fallecimiento y lamentaron “profundamente” la partida del que consideran “leyenda y pilar de la música latina”.

“Su inigualable talento, visión y el ritmo que imprimió a El Gran Combo de Puerto Rico han dejado una marca imborrable en la historia musical del continente”, resaltó Discos Fuentes. ​

Finalmente, extendió “sus condolencias a la familia, amigos, colegas y a toda la ‘Universidad de la Salsa’ por esta irreparable pérdida. ​Que su música siga siendo el consuelo y la alegría que siempre nos regaló“.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La salsa está de luto: murió Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico

2. Nórida Rodríguez expuso frustrante momento que vivió; fue víctima de lamentable situación: “Me lo merezco por ingenua”

3. Inteligencia artificial predice marcador del América vs. Nacional: vaticinó quién jugará la final con Tolima

4. Video muestra el momento exacto de la explosión de una moto bomba en el Cauca: 15 personas resultaron heridas

5. Las alertas por un alumbrado navideño de más de cinco mil millones de pesos en el departamento del Quindío

LEER MENOS

Noticias relacionadas

músicagran combo de puerto rico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.