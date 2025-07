Carlos Vives conversó con SEMANA sobre los 30 años de ‘La tierra del olvido’ y las sorpresas que vivirá Santa Marta en sus 500 años

Carlos Vives , uno de los máximos referentes de la música colombiana a nivel mundial, celebra el aniversario número 30 de ‘La Tierra del Olvido’, disco emblemático que no solo transformó su carrera sino que redefinió la identidad sonora de Colombia y Latinoamérica.

Pipe Bueno le dio sorpresa a Carlos Vives y el artista no contuvo las lágrimas: “me van a matar”

En su creación participaron músicos que posteriormente integrarían la banda La Provincia, como Egidio Cuadrado en el acordeón, Teto Ocampo y Mayté Montero, entre otros. Egidio, además, aportó su voz líder en ‘La Puya Puyá’ , única pista del álbum no interpretada por Vives y símbolo de la innovación colectiva que marcó a este proyecto. El trabajo creativo contó también con la influencia de Iván Benavides, coautor de varias canciones fundamentales para la identidad del álbum.

Carlos Vives: No es menor cosa, son 30 años. La respuesta de la gente ha sido muy bonita. Todo el equipo está contento de recordar lo que fue, hace tres décadas, hacer ese disco, que ahora hemos remasterizado y rediseñado con sorpresas increíbles y versiones muy especiales. Poder hacer ese tour de regreso a la Tierra del Olvido, volver a esos lugares, ciudades y escenarios más pequeños a los que no había vuelto a cantar, me ilusiona mucho. Es una celebración muy especial.