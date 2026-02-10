Música

Carlos Vives regresa a los escenarios después de 8 años con ‘Tour al sol’; estas son las ciudades que visitará en Colombia

El samario también llevará su gira por Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y Ecuador.

Desde el Planetario de Bogotá, Carlos Vives anunció este martes su regreso triunfal a los escenarios con Tour al Sol, una gira que marca su retorno a Colombia tras casi ocho años sin presentaciones en vivo por el país desde 2018.

El samario, de 64 años y con más de tres décadas de carrera, presentó su gira musical como un viaje simbólico que sigue el recorrido del sol, desde el amanecer de la esperanza, pasando por el mediodía de energía y alegría, hasta el atardecer de emoción y celebración colectiva.

Tour al sol contará con producciones visuales que incluyen un ascenso del sol en escena y un repertorio centrado en clásicos de álbumes como Clásicos de la Provincia y La Tierra del Olvido, más temas del reciente La Tierra del Olvido 30 Años.

El anuncio coincide también con el lanzamiento de Te Dedico, el primer sencillo de su próximo álbum, El Último Disco, una balada íntima nacida de la gratitud y el amor profundo que sirve como carta de presentación de esta nueva etapa, ya disponible en plataformas digitales.

El paso de Tour al Sol en Colombia, producido por Páramo Presenta, iniciará el 18 de septiembre de 2026 en Ibagué, seguido por el Movistar Arena de Bogotá con dos fechas: el 25 de septiembre para adultos y el 27 para niños, pensado como un espectáculo familiar.

Luego, Vives se presentará el 16 de octubre en el Cenfer de Bucaramanga, el 17 de octubre en el Estadio Polideportivo de Envigado en Medellín, el 6 de noviembre en el Expofuturo de Pereira y cerrará esta etapa nacional el 21 de noviembre en la Arena Cañaveralejo de Cali. La preventa para clientes BBVA con tarjetas Visa iniciará el 11 de febrero a las 10:00 a.m. hasta el 13 de febrero a las 9:59 a.m., mientras la venta general abre el 13 de febrero a las 10:00 a.m.

Tour internacional

Vives también extenderá el Tour al Sol a Ecuador con dos paradas: el 3 de septiembre de 2026 en el Coliseo General Rumiñahui de Quito y el 5 de septiembre en el Estadio Alberto Spencer de Guayaquil, ambas con boletos vía Ticketmaster.

Fuera de Sudamérica, la gira empezará en Norteamérica el 16 de abril de 2026 en el Coca Cola Coliseum de Toronto, Canadá, y continuará el 19 de abril en el Bell Place de Montreal. El 24 de abril llenará el Radio City Music Hall de Nueva York, el 26 de abril participará en el Jazz & Heritage Festival de Nueva Orleans, el 1 de mayo en el Smart Financial Centre de Sugar Land, Texas, y el 2 de mayo en el Texas Trust CU Theatre de Grand Prairie, Texas.

La ruta sigue el 7 de mayo en el Rosemont Theatre de Chicago, el 9 de mayo en el Eagle Bank Arena de Fairfax, Virginia, el 10 de mayo en el Agganis Arena de Boston, el 14 de mayo en el WAMU Theatre de Seattle, el 16 de mayo en el Peacock Theater de Los Ángeles, el 23 de mayo en el Kaseya Center de Miami, el 24 de mayo en el Kia Center de Orlando y culmina el 5 de junio en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan.

Este anuncio revitaliza la escena musical colombiana, donde Vives, ganador de 11 Latin Grammys y precursor del vallenato pop, no se presentaba en solitario desde su gira Despedida de La Provincia en 2018, que agotó escenarios en Santa Marta, Barranquilla y Bogotá.

La gira promete ser un espectáculo de alto nivel con énfasis en la identidad costeña y conexiones emocionales, en un momento en que el artista regresa tras enfocarse en familia y proyectos discográficos.

