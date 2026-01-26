Gente

Video: Karina García fue captada besándose con reconocido cantante, ¿superó a Altafulla?

La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia 2′ estaría estrenando amor.

26 de enero de 2026, 11:07 p. m.
El fin de semana del 23, 24 y 25 de enero se llevaron a cabo los conciertos de Bad Bunny en la ciudad de Medellín. Después de varios meses de espera, el Conejo Malo se presentó nuevamente en la capital de Antioquia y sorprendió a miles de fanáticos que viajaron desde distintos territorios para disfrutar de sus canciones.

En esta gira, titulada DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, el puertorriqueño presentó una nueva dinámica en la que algunas de las estrellas más reconocidas de la industria del entretenimiento son invitadas a una sección especial del escenario, denominada ‘la casita’, donde tienen la oportunidad de cantar y bailar junto a Bad Bunny.

Bad Bunny se presentó en Colombia, Medellín este fin de semana.
Bad Bunny se presentó en Colombia, Medellín este fin de semana. Foto: Getty Images

Para la primera fecha del show, Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia y ganadora de La mansión de Luinny, fue vista junto a Kris R, reconocido artista urbano, considerado por muchos como la cara actual del trap colombiano.

En distintos videos grabados por fanáticos de la modelo, que también asistieron al concierto, se les puede ver muy cercanos y en actitud de confianza. Adicionalmente, horas más tarde, fueron vistos dándose algunos besos en un exclusivo bar de la ciudad de Medellín, donde llegaron para disfrutar del after party.

“No sé por qué algo me dice que habían empezado como marketing y quedaron de verdad”; “Si yo fuera Karina, no voy a desaprovechar esas oportunidades que me da la vida”; “Jajajaja me encanta, chao Altafulla”; “¿Qué dirá Altafulla de todo esto?”; “Se me hace que él es muy joven para Karina, puede ser su hijo”; “Nunca la habíamos visto tan enamorada jaja”; “Karina, te amo. Disfruta tu vida y no pongas atención a las críticas” y “Qué doble moral que la critiquen a ella y de él no digan nada”, son algunas de las opiniones que se leen.

Altafulla reveló si tiene nueva novia tras terminar con Karina García y recibió duros comentarios

¿Quién es Kris R?

Cristian Rangel, conocido artísticamente como Kris R, es un joven cantante y compositor nacido el 12 de febrero de 2001. Actualmente tiene 24 años y se ha venido posicionando dentro de la industria de la música urbana.

A lo largo de su carrera, Kris R ha logrado abrirse espacio en el género gracias a su estilo y a importantes colaboraciones, pues ha trabajado con artistas reconocidos como Rauw Alejandro, J Balvin y Ryan Castro, lo que le ha permitido ampliar su alcance y visibilidad en las redes sociales.

El artista sería la nueva pareja de Karina García.
El artista sería la nueva pareja de Karina García. Foto: Instagram @krisrofficial

Estas alianzas lo han consolidado como una de las nuevas figuras a seguir en la música urbana, destacándose también por su proyección internacional.

