Karina García lamentó la muerte de Yeison Jiménez y recordó video en el que fue protagonista

La famosa estrella de ‘reality’ se pronunció en las redes sociales y compartió doloroso mensaje.

Laura Camila Másmela Bernal

11 de enero de 2026, 9:01 p. m.
La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' protagonizó uno de los videos musicales del fallecido cantante.
El mundo de la música popular está de luto, pues en las horas de la tarde del lunes, 10 de enero, Yeison Jiménez, uno de los cantantes de música popular con mayor proyección en la industria colombiana, falleció cuando iba a bordo de una avioneta que chocó contra el suelo en Boyacá.

Al darse a conocer la noticia, sus seguidores, amigos y familiares se han ido pronunciando por medio de las redes sociales, en donde han compartido sus recuerdos más especiales con el artista y se han visto bastante afectados por lo ocurrido.

Yeison Jiménez murió en enero de 2026 tras un accidente aéreo.
Video: esposa de Yeison Jiménez llegó al lugar del accidente; su reacción causó dolor

Estrellas del mundo del entretenimiento, también han publicado fotografías de los momentos en los que tuvieron la oportunidad de compartir con el intérprete de Vete y Tenías razón. Una de las que ha llamado la atención es Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia y ganadora de La mansión de Luinny, pues tuvieron una amistad cercana e incluso, llegaron a trabajar juntos en un video musical.

“No logro procesar esto. Qué efímera es la vida. Siempre te recordaré donde quieras que estés. Agradecida siempre contigo por haberme dado la oportunidad de brillar junto... Vuela alto, amigo lindo. Me duele el corazón”, escribió la mujer a través de sus historias.

La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' publicó doloroso mensaje por la muerte del cantante.
¿Cuál es el video musical de Yeison Jiménez que protagonizó Karina García?

Karina García fue la modelo oficial de Bendecida, una de las canciones más populares de Yeison Jiménez, la cual, hasta el momento suma más de 89 millones de reproducciones únicamente en la plataforma de YouTube.

Esta canción se presenta como una crítica a una mujer que presume de un estilo de vida marcado por la superficialidad y el interés por lo material. Aunque está rodeada de lujos y proyecta una imagen de éxito, la letra sugiere que detrás de esa fachada existe una persona con falta de honestidad y autenticidad.

A lo largo del tema, el cantante manifiesta su desconfianza frente a una mujer que, según su perspectiva, aparenta ser alguien que en realidad no es, pues esta figura femenina disfruta de comodidades y privilegios sin que se evidencie un esfuerzo propio, mientras en redes sociales exhibe una vida aparentemente perfecta.

No obstante, Yeison Jiménez deja ver que dicha imagen estaría construida a partir de engaños, especialmente hacia los hombres que entran en su entorno, con el propósito de sostener una estabilidad económica.

