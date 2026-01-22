Gente

Concierto Bad Bunny: Alcalde de Medellín anuncia sanciones por sobrecostos y cancelaciones en alojamientos

Federico Gutiérrez se pronunció por medio de su cuenta oficial de X e hizo importante anuncio.

Laura Camila Másmela Bernal

23 de enero de 2026, 3:34 a. m.
El alcalde de Medellín anunció sanciones por uso inadecuado de las plataformas de resta de hospedaje.
Foto: X @ficogutierrez - Getty Images

Tras varios meses de espera, Bad Bunny, uno de los máximos exponentes del reguetón en la actualidad, llegó a Medellín para reencontrarse con sus fanáticos colombianos y ofrecer tres noches de conciertos inolvidables, a las que asistirá una gran cantidad de personas que viajaron desde diferentes países y ciudades especialmente para verlo.

Por medio de sus redes sociales, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se pronunció sobre la llegada del artista puertorriqueño y habló de la importancia a nivel económico que representa cada una de sus presentaciones, pues afirmó que se estima la visita de aproximadamente 100.000 personas.

Foto: AFP

Sin embargo, también se refirió a las múltiples quejas que circulan en internet, en las que varios turistas habrían realizado reservas de hospedaje por medio de aplicaciones como Airbnb y Booking.

“Hemos recibido unas denuncias en las cuales no vamos a permitir que se abuse ni se especule en temas de precios. Hay algunas denuncias frente a temas de plataforma de arriendo que habrían supuestamente entonces, en algunos casos, cancelado reservas de hace meses para cobrar cifras exorbitantes, por encima de 10 veces más lo que habían cobrado”, manifestó.

Por otro lado, dio a conocer que, dadas las circunstancias, se contactó con el representante de Airbnb en América Latina para solicitar un informe sobre estos casos, con el fin de sancionar a los propietarios que estarían buscando beneficiarse de la situación.

“En eso nos pusimos ahora de acuerdo, ya están investigando y yo espero tener más información ahora más tarde y mañana, donde haremos una rueda de prensa a las 10 de la mañana. Vemos también el aumento desmesurado de precios en las diferentes plataformas”, indicó.

En el mencionado video, Gutiérrez hizo un llamado de atención y habló de la importancia de ser responsables a la hora de fijar los precios de los arrendamientos, pues las elevadas cifras que se le está solicitando a los clientes por el hospedaje puede ser negativo a futuro, ya que muchos podrían considerar otros destinos para disfrutar de los conciertos en busca de opciones más económicas.

“Hombre, no se les vaya la mano, no sean tan conchudos, no sean tan agalludos. Una oportunidad de estas es, claro, que los precios seguramente suben, pero no de manera desmesurada como lo están haciendo. No maten la gallinita de los huevos de oro; el turismo es fundamental para la ciudad. No abusen de eso, porque si no la gente no va a volver a llamarlos ni va a volver a tener la oportunidad de estar con ustedes”, agregó.

Denuncian cancelaciones masivas en Airbnb y precios exagerados por concierto de Bad Bunny en Medellín: polémica en redes

Finalmente, compartió las líneas oficiales a través de las cuales se pueden presentar las quejas para contribuir con la investigación.

WhatsApp: 301 604 44 44.

Correo electrónico: atención.ciudadana@medellín.gov.co.

