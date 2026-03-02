Gente

Juanda Caribe recibió fuerte sanción en ‘La casa de los famosos’, ¿abandonó la competencia?

Nuevamente, el humorista fue castigado por ‘El Jefe’ y no ocultó su molestia.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

2 de marzo de 2026, 10:52 p. m.
Juanda Caribe recibió un nuevo castigo en 'La casa de los famosos 3'.
Juanda Caribe recibió un nuevo castigo en 'La casa de los famosos 3'. Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia 3'.

La tensión dentro de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia sigue presente entre los participantes que continúan dentro de la competencia y, nuevamente, el humorista Juanda Caribe es el centro de varias discusiones generadas en las redes sociales.

Lo que comenzó como una serie de diferencias con Alexa Torrex terminó convirtiéndose en una fuerte sanción que podría cambiar por completo su rumbo en la competencia e, incluso, los fanáticos del reality se han preocupado por las altas probabilidades que hay de que salga del juego.

Desde hace semanas, los enfrentamientos entre Juanda y Alexa han alimentado debates en internet, en donde los televidentes han tenido en cuenta cada comentario, cada gesto y cada palabra mencionada en sus peleas, las cuales han sobrepasado los gritos, las malas palabras y acusaciones que podrían ser consideradas como delito.

La situación llegó a un punto clave durante la gala del 2 de marzo, pues en plena transmisión en vivo, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron que ‘El Jefe’ había tomado una decisión frente a comportamientos recientes que no pasaron desapercibidos.

Gente

El ritual de Luna roja que debe realizar a las 11:59 del 3 de marzo para activar la prosperidad en su hogar

Gente

Jessica Cediel se destapó y contó por quién votará en las elecciones presidenciales: “Quiero que Colombia vuelva a sonreír”

Gente

Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de marzo, según Walter Mercado

Gente

Lorena Altamirano revela en SEMANA lo que hay detrás de la pelea entre Alexa y Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Fuerte”

Gente

Hija de Yeison Jiménez recibió emotivo mensaje en su cumpleaños y conmovió a miles: “Muy fuerte”

Gente

Destapan la suma que habría cobrado Melissa Gate por entrar a ‘La casa de los famosos 3’; desató comentarios

Gente

Tras denuncia de la actriz Marcela Gallego en SEMANA y de artistas como Alejandra Borrero, Gobierno responde

Gente

Desconcierto en ‘La casa de los famosos 3′ por grave acusación; pelea entre Alexa y Juanda Caribe subió de tono y habría expulsión

Gente

Este es el último eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’: tomó importante decisión y lanzó pulla

Gente

Karina García destapó la razón por la que terminó su amistad con Karola; hay un hombre de por medio

Este es el último eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’: tomó importante decisión y lanzó pulla

Minutos después se confirmó que Juanda Caribe recibiría una sanción directa y fue enviado a la placa de nominación. Esto significa que quedó automáticamente en riesgo de eliminación esta semana, independientemente de las votaciones habituales dentro de la casa. La determinación sorprendió a Juanda, quien optó por guardar silencio tras escuchar el anuncio.

Detrás de todo está la rivalidad con Alexa Torrex, que volvió a encenderse cuando Juanda recordó un polémico momento protagonizado por el prometido de ella durante la dinámica de ‘congelados’.

Destapan la suma que habría cobrado Melissa Gate por entrar a ‘La casa de los famosos 3’; desató comentarios

En redes sociales, la reacción fue inmediata y, mientras algunos consideran que la sanción es justa y necesaria, otros creen que hace parte de la estrategia del juego y que la rivalidad simplemente ha sido amplificada por la presión del encierro.

Más de Gente

Millones de personas presenciarán un eclipse que convertirá la Luna en un disco rojizo.

El ritual de Luna roja que debe realizar a las 11:59 del 3 de marzo para activar la prosperidad en su hogar

Jessica Cediel habló de tema en redes sociales.

Jessica Cediel se destapó y contó por quién votará en las elecciones presidenciales: “Quiero que Colombia vuelva a sonreír”

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería.

Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de marzo, según Walter Mercado

Lorena Altamirano, Alexa Torrex y Juanda Caribe.

Lorena Altamirano revela en SEMANA lo que hay detrás de la pelea entre Alexa y Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Fuerte”

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Hija de Yeison Jiménez recibió emotivo mensaje en su cumpleaños y conmovió a miles: “Muy fuerte”

Esta es la suma que habría cobrado la reconocida creadora de contenido.

Destapan la suma que habría cobrado Melissa Gate por entrar a ‘La casa de los famosos 3’; desató comentarios

Marcela Gallego y Alejandra Borrero denunciaron irregularidades en el pago de nómina tras su participación en obras de teatro.

Tras denuncia de la actriz Marcela Gallego en SEMANA y de artistas como Alejandra Borrero, Gobierno responde

Chet Hanks, hijo de Tom Hanks, reporta dificultades migratorias en Medellín

“Libérenme”: el desesperado llamado del hijo de Tom Hanks tras quedar “atrapado” en Medellín

Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín

Esposa de Luis Alfonso habló sobre su relación con el cantante y destapó detalle: “Va en quién es uno y la seguridad que uno tiene”

Noticias Destacadas