Juanda Caribe recibió fuerte sanción en ‘La casa de los famosos’, ¿abandonó la competencia?

La tensión dentro de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia sigue presente entre los participantes que continúan dentro de la competencia y, nuevamente, el humorista Juanda Caribe es el centro de varias discusiones generadas en las redes sociales.

Lo que comenzó como una serie de diferencias con Alexa Torrex terminó convirtiéndose en una fuerte sanción que podría cambiar por completo su rumbo en la competencia e, incluso, los fanáticos del reality se han preocupado por las altas probabilidades que hay de que salga del juego.

Desde hace semanas, los enfrentamientos entre Juanda y Alexa han alimentado debates en internet, en donde los televidentes han tenido en cuenta cada comentario, cada gesto y cada palabra mencionada en sus peleas, las cuales han sobrepasado los gritos, las malas palabras y acusaciones que podrían ser consideradas como delito.

La situación llegó a un punto clave durante la gala del 2 de marzo, pues en plena transmisión en vivo, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron que ‘El Jefe’ había tomado una decisión frente a comportamientos recientes que no pasaron desapercibidos.

Este es el último eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’: tomó importante decisión y lanzó pulla

Minutos después se confirmó que Juanda Caribe recibiría una sanción directa y fue enviado a la placa de nominación. Esto significa que quedó automáticamente en riesgo de eliminación esta semana, independientemente de las votaciones habituales dentro de la casa. La determinación sorprendió a Juanda, quien optó por guardar silencio tras escuchar el anuncio.

Detrás de todo está la rivalidad con Alexa Torrex, que volvió a encenderse cuando Juanda recordó un polémico momento protagonizado por el prometido de ella durante la dinámica de ‘congelados’.

Destapan la suma que habría cobrado Melissa Gate por entrar a ‘La casa de los famosos 3’; desató comentarios

En redes sociales, la reacción fue inmediata y, mientras algunos consideran que la sanción es justa y necesaria, otros creen que hace parte de la estrategia del juego y que la rivalidad simplemente ha sido amplificada por la presión del encierro.