Mujeres que inspiran: historias de colombianas que trabajan por una mejor Colombia

Aunque aún falta un largo camino por recorrer, este grupo de profesionales demuestra que, cada vez más, las mujeres están liderando nuevos sectores. Varias de ellas forman parte de la iniciativa Círculo de Mujeres de SEMANA.

Ana Margarita Albir Sarmiento, presidenta de ADL Digital Lab

Luego de fundar una startup en Silicon Valley con el respaldo de la National Science Foundation, abrir centros de computación en Macedonia y Nepal, y desarrollar software para firmas globales, esta física de MIT, con un MBA de Stanford, regresó a Colombia para impulsar la inclusión financiera.

“En los últimos cuatro años nos concentramos en transformar los productos financieros, los canales y las plataformas de datos”, asegura Albir. También destaca que Colombia ha dado pasos importantes en la adopción y desarrollo de nuevas tecnologías. “Vamos muy bien en términos de talento. Creo que Colombia tiene un pull interesante de talento con respecto a América Latina. También vamos bien en temas de innovación; vemos niveles comparables a los de México y otras economías más grandes. Esto me lleva a mencionar el gran reto: mantener la atracción de talento dentro del país. Sería una lástima que no encontremos la manera de generar una oferta competitiva”.

Begoña Aristy, VP y general manager de PepsiCo Región Andina

“Estar en esta posición me ha permitido cumplir con mis aspiraciones profesionales, amplificar lo que más me apasiona, el desarrollo de talento e, incluso, convertirme en un modelo inspirador para las nuevas generaciones de talento y para muchas mujeres que aspiran a posiciones de liderazgo. Liderar esta unidad de negocio se da en el marco de una reestructuración que tuvo foco en Latinoamérica, cuyo objetivo es brindar mayor empoderamiento a los países y promover su desarrollo y crecimiento”, asegura Begoña Aristy, quien forma parte de la iniciativa Círculo de Mujeres, creada por revista SEMANA, Fucsia y Dinero, para visibilizar el empoderamiento de las mujeres en Colombia.

Lina Monsalve, gerente general de Mercado Libre para Colombia y Venezuela

“Es muy valioso poder formar parte del círculo de mujeres de la revista SEMANA, un movimiento que busca generar inclusión a través de enaltecer el rol de la mujer en la sociedad y en las comunidades de trabajo. Es por esto que esta iniciativa tiene realmente un valor profundo, con un potencial de servir como agente de cambio. Es poner sobre la mesa la conversación en torno al empoderamiento de la mujer por medio del intercambio de experiencias y visiones, y trabajar desde allí por crear un mundo cada vez mejor”, aseguró la líder empresarial, quien considera que el mundo necesita mujeres cada vez más preparadas en las distintas disciplinas.

Luz Stella Murgas, Presidenta de Naturgas

“El valor del liderazgo de la mujer en la industria del gas natural ha sido reconocido por las diferentes empresas que la componen y se resume en empoderamiento, perseverancia y creatividad. En mi caso, estos rasgos me han permitido tender puentes con el Gobierno nacional y los tomadores de decisiones para trabajar conjuntamente en solventar las prioridades del país.

El rol de la mujer en la industria en Colombia dejó de ser una tendencia y se estableció como una manera de participación sustancial para ofrecer una visión innovadora, una forma diferente de comprender los entornos, gestionar el talento humano y promover crecimiento. También es claro que no existen cargos exclusivos para hombres o exclusivos para mujeres: hoy existen cargos para personas comprometidas, visionarias, estratégicas, disciplinadas, sin importar el género”, dice esta integrante del Círculo de Mujeres de SEMANA.

Flora Martínez, actriz y directora de cine

“No he permitido que me discriminen por ser mujer en esta industria. Pero, efectivamente, al ser una nueva directora de cine, muchas personas, muchos hombres con los cuales trabajé, me subestimaron o miraron por encima del hombro. No me lo dijeron de frente, pero yo lo sé, yo sentí esa segregación”.

Hay necesidad de mujeres directoras, pero va a tomar tiempo. Lo único que podemos hacer para ganar esa batalla es que seamos más y contemos grandes historias. Cada vez más se empiezan a ver más mujeres directoras. Básicamente, siento que la dirección es el punto de vista, y que nuestro punto de vista femenino es importante y aporta también”.

Johana Bahamón, actriz y directora de la Fundación Acción Interna

“Creo en las segundas oportunidades. Lo aprendí desde hace más de diez años, cuando tuve la oportunidad de conocer una cárcel. Todos sabemos cómo son, pero una cosa muy diferente es estar adentro y ver realmente lo que pasa ahí, cómo duermen, qué comen y, sobre todo, conocer a esos seres humanos allá adentro. Me di cuenta de que uno puede estar privado de su libertad, pero eso no significa que deba privarse de su dignidad. Lo primero que quiere alguien que va a la cárcel es salir rápido de allí. A mí me pasó todo lo contrario: yo quería volver”, dice la artista, quien con su fundación busca darles un proyecto de vida a mujeres en prisión y pospenadas.

Carolina Leconte, directora de contenido en Netflix para Colombia, Argentina y Chile

“No desconozco la historia que tiene este país, pero realmente hemos virado a buscar historias diferentes. Historias que lleguen al corazón, que sean empáticas. Que se salgan de esa cuadrícula en la que alguna vez estuvimos de violencia y narcotráfico, y de la que yo formé parte, porque llevo haciendo televisión en Colombia muchísimos años. Mi objetivo como colombiana trabajando en Netflix, aunque no viva acá, es también mostrar otra cara de Colombia, aunque no quiere decir que exista una realidad como el narcotráfico o la guerra, que son contenidos que resuenan afuera del país”.

Margarita Henao, CEO de Daviplata

Cuando le preguntan qué opina del comentario de que las mujeres son malas para las matemáticas, responde enseguida: “Dicho comentario es un error de cálculo, con una alta probabilidad de que quien lo mencionó no pertenece al conjunto de los racionales. Considero que la administración del dinero no se trata de género, sino de manejarlo con responsabilidad, y para ello es fundamental contar con educación financiera. Hay que contribuir de manera efectiva a reducir las brechas de género en Colombia, donde la diferencia del ingreso entre los hombres y las mujeres a nivel nacional es del 15,9 por ciento, y en lo rural se incrementa al 42,6 por ciento”.