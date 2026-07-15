En directo: la IX Cumbre de Sostenibilidad de SEMANA y Semana Sostenible se transmite hoy desde Bogotá

Hoy es el día. SEMANA y Semana Sostenible realizan la IX Cumbre de Sostenibilidad: Transición para el desarrollo, en El Cubo Colsubsidio de Bogotá, un encuentro que desde las 8:30 a. m. y hasta las 5:30 p. m. reunirá a líderes empresariales, representantes del sector público, academia y sociedad civil en torno a una pregunta central: ¿qué decisiones no puede seguir postergando Colombia para convertir la sostenibilidad en una verdadera ventaja competitiva?

La apertura estará a cargo del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible designado, Fabio Arjona Hincapié, quien conversará con Yesid Lancheros, director general de SEMANA, sobre los principales retos ambientales del país y las decisiones que marcarán la agenda de sostenibilidad en los próximos años.

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La jornada contará con siete moderadores que guiarán las conversaciones y cerca de 30 conferencistas y panelistas que participarán en los distintos paneles y espacios de debate a lo largo del día.

La Cumbre contará con dos invitados internacionales: Ani Dasgupta, presidente y director ejecutivo del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), y Julián Báez Benítez, director de la Oficina Regional de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para las Américas.

Yesid Lancheros, director general de SEMANA y Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible designado. Foto: Juan Carlos Sierra/Ricardo Ahumada

Como parte de la agenda, la cumbre incluirá también tres intervenciones bajo el formato Punto de Vista, que participarán como invitados especiales: Sandra Valenzuela, directora de WWF Colombia, con “Naturaleza o desarrollo, el falso dilema”; Alicia Lozano Vila, directora de Relacionamiento del Instituto Humboldt, con “La biodiversidad también paga las cuentas”; y Claudia Martínez, directora de E3-Ecología, Economía y Ética y de FOLU Colombia, con “Sembrar el futuro: transformando los sistemas alimentarios”.

IX Cumbre de Sostenibilidad será el próximo 15 de julio en Bogotá. Foto: SEMANA

La agenda del día recorrerá los grandes temas de la sostenibilidad en Colombia: la conversación país sobre las decisiones que no se pueden seguir aplazando, el financiamiento de la transición, el agua como eje del desarrollo, el consumo y las empresas, la energía, los sistemas alimentarios, historias de sostenibilidad que ya funcionan en los territorios y el pronóstico frente a un eventual fenómeno de El Niño.

Siga en vivo la IX Cumbre de Sostenibilidad y sea parte de la conversación que buscará trazar la hoja de ruta de la sostenibilidad en Colombia para los próximos años.

Una consulta para aportar a la agenda ambiental del país

Durante la Cumbre, SEMANA y la Universidad EAN realizarán la Gran Encuesta de Sostenibilidad: Las decisiones que Colombia debe tomar para acelerar la sostenibilidad, elaborada por el Observatorio de Mercadeo (ODEM) de la EAN.

A través del stand de la Universidad EAN o del código QR que aparecerá en pantalla, los asistentes podrán compartir cuáles consideran que deben ser las principales prioridades del nuevo Gobierno en materia de sostenibilidad. Los resultados servirán como un insumo para identificar las prioridades que los distintos sectores del país plantean al nuevo ministro de Ambiente