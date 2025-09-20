Farmatodo lanza la tienda del futuro

Con 17 años de trayectoria en Colombia y 128 tiendas a nivel nacional, Farmatodo avanza en la consolidación de un importante plan de expansión que incluye 20 nuevas sucursales en Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali, además de la llegada a ciudades intermedias como Ibagué y Neiva, bajo un formato de tienda Free Stand.

De acuerdo con Claudia Marcela Salazar, directora comercial de la empresa, “en Farmatodo creemos que el acceso a una atención farmacéutica confiable y cercana es clave para el bienestar del cliente”. Para la directiva, ampliar su presencia en el territorio nacional también irá acompañado de un nuevo concepto denominado ‘La tienda del futuro’, con el que se brinda una experiencia alegre y significativa a los clientes.

‘La tienda del futuro’ maneja un enfoque integral que incluye un ambiente acogedor, espacios educativos, centro de bienestar y espacios de conexión con la comunidad donde se pueden desarrollar jornadas de salud y actividades físicas y mentales. Así mismo, incorpora innovaciones en la distribución y colores de las categorías, diseño de las góndolas y cabezales, así como parrilleras, rompetráficos y cubos informativos. “La tienda del futuro representa un paso adelante en la propuesta de valor de Farmatodo, y con ello nos consolidamos como expertos y aliados en el camino hacia el bienestar integral de nuestros pacientes y clientes”, agregó Salazar.

La transformación de los puntos de venta viene acompañada de la implementación progresiva de tecnología y herramientas inteligentes que le apuntan a optimizar los procesos y a facilitar la relación con los clientes. Entre las adecuaciones novedosas se encuentran los centros de bienestar. Para la directiva, la innovación se ha convertido en un elemento clave para mejorar la experiencia y apoyar la sostenibilidad.

Con el fin de optimizar el servicio farmacéutico, Farmatodo ha ampliado el portafolio de productos y servicios que complementan el trabajo del personal de la farmacia, siempre teniendo al cliente en el centro de sus decisiones, “y nos apalancamos en nuestros valores corporativos, entre ellos la ética, la innovación, la excelencia y la orientación al cliente”, concluyó Claudia Marcela Salazar.

