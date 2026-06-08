Un terremoto de magnitud 6,1 registrado este lunes 8 de junio frente a la costa occidental de Cuba provocó momentos de alarma entre la población y fue percibido incluso en zonas de Estados Unidos y México.

El evento ocurrió en aguas del Caribe cercanas a la provincia cubana de Pinar del Río y activó los sistemas de monitoreo sísmico de varios países de la región.

Las autoridades descartaron inicialmente riesgos de tsunami y no reportaron víctimas ni daños graves.

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Lo que se sabe del terremoto frente a Cuba

El terremoto se registró hacia la 1:00 p. m. (hora de Colombia), según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y alcanzó una magnitud de 6,1.

El organismo ubicó el epicentro aproximadamente a 104 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua, en la provincia de Pinar del Río, y a una profundidad cercana a los 10 kilómetros.

La poca profundidad del fenómeno contribuyó a que el movimiento fuera percibido en una amplia zona del Caribe. En Cuba, residentes de varias localidades del occidente de la isla, incluida La Habana, reportaron haber sentido con claridad las sacudidas.

Testimonios recogidos por agencias internacionales describieron movimientos que se prolongaron durante varios segundos y que llevaron a algunas personas a abandonar viviendas y edificios como medida preventiva mientras se verificaba la situación.

Las autoridades cubanas iniciaron de inmediato la evaluación de posibles afectaciones.

Sin embargo, durante las primeras horas posteriores al evento no se habían reportado personas lesionadas ni daños estructurales importantes.

Esto, de acuerdo con la información divulgada por organismos de emergencia y medios internacionales que citaron fuentes oficiales.

Uno de los aspectos más llamativos del terremoto fue su alcance regional.

El Servicio Meteorológico Nacional de Miami informó haber recibido reportes de ciudadanos que sintieron las vibraciones en distintos puntos del sur de Florida.

Habitantes de Miami y otras localidades señalaron haber percibido movimientos leves en edificios y viviendas, aunque sin consecuencias materiales conocidas.

El fenómeno también fue registrado en México. El Servicio Sismológico Nacional informó sobre el evento ocurrido frente a las costas cubanas, mientras que ciudadanos de Cancún y otras zonas de Quintana Roo reportaron haber sentido el temblor.

Medios mexicanos señalaron que algunos inmuebles fueron evacuados preventivamente mientras las autoridades realizaban verificaciones para descartar daños.

🔴 Sobre la 1:00 p.m. de este 8 de junio un terremoto de 6.1 sacudió México y Cuba: el Canal de Yucatán, aproximadamente a 104 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua, en el extremo occidental de Cuba, según datos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos.



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Detalles del terremoto de magnitud 6,1

La percepción simultánea del sismo en Cuba, Estados Unidos y México convirtió el evento en uno de los movimientos telúricos más comentados de la jornada en la región.

Aunque los terremotos en el Caribe no son inusuales, no siempre alcanzan una magnitud suficiente para ser percibidos a cientos de kilómetros de distancia en varios países al mismo tiempo.

Pese a la intensidad del movimiento, las autoridades descartaron la emisión de alertas de tsunami.

Tanto los organismos estadounidenses especializados en monitoreo oceánico como los sistemas de protección civil de la región coincidieron en que las características del terremoto no representaban una amenaza.

Esto incluye a las costas del Caribe, el Golfo de México y el sureste de Estados Unidos.

Mientras continúan las evaluaciones de rutina tras el movimiento de este lunes, los reportes oficiales coinciden en que el terremoto generó preocupación y fue ampliamente sentido en distintos territorios del Caribe y Norteamérica.

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Sin embargo, no se registraron consecuencias graves.

La situación sigue siendo observada por los servicios sismológicos y de protección civil de la región, atentos a la posible ocurrencia de réplicas en las próximas horas.