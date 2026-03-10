Archivan investigación contra Luis Alfonso Álvarez, diputado de Sucre, por supuesta violencia intrafamiliar

La Fiscalía archivó la investigación que adelantó contra Luis Alfonso Álvarez, diputado de Sucre, por aparente violencia intrafamiliar. La denuncia fue presentada por su expareja sentimental, Welkin Negrete, y fue reportada en su momento por SEMANA el 7 de diciembre de 2024.

Negrete le indicó al ente de acusación que habría sufrido maltrato físico y psicológico por parte del político entre diciembre de 2022 y enero de 2024. Ella alarmó por “insultos, empujones, golpes en costillas, espalda, brazo y pierna izquierda”, entre otros.

Un estudio realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) estableció que los elementos aportados por la mujer no prueban la comisión del delito por parte de Luis Alfonso Álvarez, y se abstuvo de avanzar en el proceso de acusación.

Las dos versiones de la denuncia que involucró al diputado de Sucre

Para uno de los casos denunciados el 8 de diciembre de 2022, la Fiscalía dijo: “Tras la valoración integral de los elementos materiales probatorios, se concluye que no se encuentra acreditada la ocurrencia del tipo penal de violencia intrafamiliar”.

En otro fragmento se describió: “El material probatorio indica que no hay evidencia de agresiones físicas o psicológicas provenientes del señor Luis Alfonso Álvarez. Existen contradicciones por parte de la denunciante que disminuyen la credibilidad de su relato”.

Frente a otro hecho denunciado en octubre de 2023, señaló: “Los elementos objetivos recolectados, y haciendo una apreciación tanto individual como colectiva de los mismos, no pudo este delegado corroborar las circunstancias de modo, tiempo y lugar”.

La decisión fue adoptada por la Fiscalía General de la Nación. Foto: Mariano Vimos

La Fiscalía concluyó: “Sin evidencia, más allá de los relatos constitutivos del hecho punible, se procede a archivar en esta fase. Esto evita el desgaste innecesario de recursos judiciales y protege el principio de presunción de inocencia, lo que no obsta para que con el transcurso del tiempo surjan nuevas situaciones o material probatorio que le permita solicitar el desarchivo de la actuación penal, sin perjuicio de que la víctima pueda recurrir a vías civiles o administrativas”.

Una vez conocida la decisión que adoptó el ente de investigación, la presidenta de la Asamblea de Sucre, Lucía Amelia Cohen, sentó su postura: “Quedó plenamente establecido que los hechos denunciados no ocurrieron y que no se configuró responsabilidad penal alguna atribuible al diputado Luis Alfonso Álvarez Padilla, razón por la cual las actuaciones fueron archivadas por inexistencia de los hechos”.