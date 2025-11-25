Nación
Prográmese, habrá marchas en Bogotá del 26 al 30 de noviembre; advierten posibles problemas de movilidad
Durante estos días se podrían presentar afectaciones en la operación de TransMilenio.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá dio a conocer a la comunidad en general los horarios y puntos de encuentro de las manifestaciones programadas durante los próximos días.
Las marchas se realizarán entre el 26 y el 30 de noviembre y contarán con el acompañamiento de gestores de diálogo social, convivencia y derechos humanos, con el fin de monitorear que estas jornadas se desarrollen de manera pacífica.
Las autoridades advierten que debido a estas manifestaciones, la movilidad en la capital podría presentar traumatismos, así como también afectaciones en la operación de TransMilenio.
Agenda de movilizaciones en Bogotá
- Miércoles 26 de noviembre 2025
10:00 a. m. – Plantón: Contra el fascismo y en defensa de la universidad pública
Universidad Nacional de Colombia (entrada calle 26)
Convoca: SINTRAUNAL, Equipo jurídico pueblos - EJP, Comités en defensa de la educación superior RAÍZ, Congreso de los Pueblos, Grupo de Investigación América Latina: transformaciones, dinámicas políticas y pensamiento social. Pueblo Libre EILUSOS - Estado y Usos Sociales de la Ilegalidad, TJER Asociación FreytterElkartea Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, Fundación Lazos de Dignidad – FLD, Caso Colectivo 82 Humanidad Vigente, Veriódico Periferia 20 y GEPPAC.
- Jueves 27 de noviembre 2025
12:00 m. – Evento cultural con reivindicaciones: Bailatón de la Séptima
Universidad Distrital - Sede Calle 40
Convoca: Sector universitario.
- Sábado 29 de noviembre 2025
4:00 pm. – Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración 29N
Parque Urbanización La Esperanza
- Domingo 30 de noviembre 2025
7:00 a. m. - Evento cultural con reivindicaciones: Festival Cultural por una Ciudad Bolívar Digna Calle 60A Sur con Carrera 73J
Convoca: Junta de Acción Comunal -JAC- del barrio Rincón de la Estancia.
Recomendaciones para la ciudadanía
- La ciudadanía debe mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y las autoridades de tránsito durante las marchas y movilizaciones en Bogotá.
- Se recomienda planear las rutas con anticipación y tener en cuenta los posibles desvíos o cierres viales que puedan presentarse.
- En caso de participar en una manifestación, las personas deben hacerlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.