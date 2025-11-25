Suscribirse

Nación

Prográmese, habrá marchas en Bogotá del 26 al 30 de noviembre; advierten posibles problemas de movilidad

Durante estos días se podrían presentar afectaciones en la operación de TransMilenio.

Redacción Semana
26 de noviembre de 2025, 2:17 a. m.
marcha de la oposición de abril
Marchas en Bogotá. (Imagen de referencia).

La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá dio a conocer a la comunidad en general los horarios y puntos de encuentro de las manifestaciones programadas durante los próximos días.

Las marchas se realizarán entre el 26 y el 30 de noviembre y contarán con el acompañamiento de gestores de diálogo social, convivencia y derechos humanos, con el fin de monitorear que estas jornadas se desarrollen de manera pacífica.

Contexto: ¿Subirá el pasaje de TransMilenio en 2026? Esto señaló la gerente de la entidad

Las autoridades advierten que debido a estas manifestaciones, la movilidad en la capital podría presentar traumatismos, así como también afectaciones en la operación de TransMilenio.

Trancones en Bogotá
Movilidad en Bogotá

Agenda de movilizaciones en Bogotá

  • Miércoles 26 de noviembre 2025

10:00 a. m. – Plantón: Contra el fascismo y en defensa de la universidad pública

Universidad Nacional de Colombia (entrada calle 26)

Convoca: SINTRAUNAL, Equipo jurídico pueblos - EJP, Comités en defensa de la educación superior RAÍZ, Congreso de los Pueblos, Grupo de Investigación América Latina: transformaciones, dinámicas políticas y pensamiento social. Pueblo Libre EILUSOS - Estado y Usos Sociales de la Ilegalidad, TJER Asociación FreytterElkartea Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, Fundación Lazos de Dignidad – FLD, Caso Colectivo 82 Humanidad Vigente, Veriódico Periferia 20 y GEPPAC.

  • Jueves 27 de noviembre 2025

12:00 m. – Evento cultural con reivindicaciones: Bailatón de la Séptima

Universidad Distrital - Sede Calle 40

Convoca: Sector universitario.

  • Sábado 29 de noviembre 2025

4:00 pm. – Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración 29N

Parque Urbanización La Esperanza

  • Domingo 30 de noviembre 2025

7:00 a. m. - Evento cultural con reivindicaciones: Festival Cultural por una Ciudad Bolívar Digna Calle 60A Sur con Carrera 73J

Convoca: Junta de Acción Comunal -JAC- del barrio Rincón de la Estancia.

Recomendaciones para la ciudadanía

  • La ciudadanía debe mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y las autoridades de tránsito durante las marchas y movilizaciones en Bogotá.
  • Se recomienda planear las rutas con anticipación y tener en cuenta los posibles desvíos o cierres viales que puedan presentarse.
  • En caso de participar en una manifestación, las personas deben hacerlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.

Noticias Destacadas

