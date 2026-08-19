El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto también dejó daños en parte del patrimonio religioso y cultural del país.

El primer balance del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes identificó 39 inmuebles religiosos afectados, además de 40 Bienes Inmuebles de Interés Cultural con algún nivel de daño en siete departamentos.

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Daños en templos y bienes patrimoniales

El primer balance presentado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes muestra que el terremoto del 10 de agosto también golpeó bienes que hacen parte del patrimonio cultural colombiano. La entidad identificó 40 Bienes Inmuebles de Interés Cultural del ámbito nacional afectados, ubicados en Antioquia, Cauca, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.

De estos 40 bienes, 22 presentan afectación alta, 13 media y cinco baja. Es decir, más de la mitad de los bienes incluidos en este primer inventario registra daños considerados de nivel alto. MinCultura advierte que se trata de una evaluación inicial y que las cifras pueden cambiar a medida que avancen las inspecciones técnicas.

El impacto no se concentró únicamente en inmuebles que cuentan con declaratoria patrimonial. El Ministerio también identificó 84 bienes muebles e inmuebles con valores patrimoniales que no tienen declaratoria oficial y que resultaron afectados por la emergencia.

Dentro de este grupo se encuentran 39 inmuebles religiosos, entre ellos templos e iglesias ubicados en Antioquia, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.

Los centros históricos también sufrieron daños

El balance de MinCultura señala afectaciones en 12 de los 15 centros históricos ubicados en el área impactada por el terremoto.

Entre ellos están el Centro Histórico de Abejorral, el Conjunto de la Plaza Principal de Jardín, los centros históricos de Jericó y Santa Fe de Antioquia, el sector antiguo de Popayán, los conjuntos patrimoniales de Manizales, Aguadas y Salamina, y los sectores antiguos de Buga, Cali, Cartago y El Cerrito.

Además de las edificaciones, el Ministerio reportó afectaciones en manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. El diagnóstico forma parte de una evaluación más amplia sobre el impacto del terremoto en la memoria, las tradiciones y los bienes culturales de las comunidades afectadas.

Los municipios devastados en el Valle: Roldanillo debe tumbar la iglesia, la alcaldía y 500 casashttps://t.co/Wf6awLPsDM — El Colombiano (@elcolombiano) August 13, 2026

Basílica de Buga: daños en la cúpula tras el terremoto

La Basílica del Señor de los Milagros de Buga permanece cerrada después de los daños ocasionados por el terremoto.

Después del sismo, una inspección permitió identificar grietas en la cúpula central. Aunque la estructura no colapsó, el templo fue cerrado de manera preventiva mientras avanzan los estudios sobre los daños.

Mientras el templo permanece cerrado, las celebraciones religiosas se trasladaron a la plazoleta ubicada frente a la Basílica.

Esta medida permite mantener las actividades religiosas sin exponer a los feligreses mientras se determina si el edificio puede volver a recibir público.

Uno de los elementos que, según el rector, no sufrió daños fue el camarín donde se encuentra la imagen del Señor de los Milagros.

La prioridad ahora es establecer técnicamente el estado de la cúpula y las condiciones que deberá cumplir el templo antes de reabrir sus puertas.