Nueva modalidad de estafa en la Terminal del Norte en Bogotá; no se contacte con este teléfono

Con el inicio de la temporada de vacaciones y el aumento en los desplazamientos por carretera, las autoridades de Bogotá reforzaron las recomendaciones para que los viajeros verifiquen cuidadosamente los canales por los que adquieren sus pasajes. El incremento en la demanda de tiquetes también ha sido aprovechado por presuntos estafadores que utilizan herramientas digitales para engañar a los usuarios.

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Las modalidades de fraude relacionadas con la compra de pasajes intermunicipales no son nuevas, pero las autoridades advirtieron que los delincuentes han perfeccionado sus métodos para hacerse pasar por canales oficiales y generar confianza entre quienes buscan información a través de internet. Por ello, el Distrito hizo un llamado a extremar las medidas de precaución antes de hacer cualquier pago.

En esa misma línea, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia emitió una alerta por una modalidad de estafa relacionada con la supuesta venta de pasajes desde la Terminal de Transporte de Bogotá, sede Norte. Según la entidad, los delincuentes aprovechan la información que aparece en buscadores de internet, especialmente Google, para hacerse pasar por funcionarios o canales oficiales y ofrecer tiquetes que en realidad no existen.

El proceso se hacía a través de Whatsapp, donde los estafadores hacian la "venta" de los tiquetes. Foto: Esteban Vega

El engaño comienza cuando los usuarios buscan términos como “Terminal de Transporte del Norte” o “Terminal del Norte” en internet. Uno de los resultados tenía como contacto el número 313 420 9350. Al comunicarse con esa línea, los estafadores simulan ser asesores autorizados, ofrecen rutas disponibles, asignan sillas y solicitan el pago mediante transferencias electrónicas o llaves digitales, pero todo resulta ser mentira.

Las autoridades aclararon que la Terminal de Transporte de Bogotá no vende pasajes directamente, ni realiza transacciones a través de WhatsApp o redes sociales. La compra de tiquetes debe hacerse únicamente mediante las empresas transportadoras autorizadas y sus canales oficiales.

Uno de los casos conocidos corresponde a un viajero que buscaba un pasaje con destino a Bucaramanga, quien realizó una transferencia por 95.000 pesos, recibió una supuesta confirmación de la compra y solo al llegar a la terminal descubrió que el tiquete era falso y que había sido víctima de una estafa. Como él, cualquiera puede caer en este tipo de artimañas confeccionadas al detalle para hacer caer al mayor número de personas.

A pesar de que la cifra no es millonaria, es un golpe duro para los viajeros que eligen la flota como medio de transporte. Whatsapp era su canal favorito. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Como parte de las recomendaciones, el Distrito pidió desconfiar de números telefónicos encontrados en buscadores cuando estos no provengan de fuentes verificadas. Asimismo, sugirió no compartir información financiera o personal con contactos cuya identidad no pueda comprobarse y conservar los comprobantes de pago y las conversaciones en caso de resultar afectado por este tipo de fraude.

La Secretaría de Seguridad indicó que quienes sean víctimas de esta modalidad deben denunciar inmediatamente el hecho. Para ello, pueden comunicarse con la línea de Atención Integral a la Denuncia (AIDE), al teléfono (601) 377 9595, extensión 1137, donde recibirán orientación y acompañamiento para iniciar el proceso correspondiente.