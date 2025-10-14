Nuevas películas llegarán a formar parte de la cartelera de Cine Colombia y los amantes del séptimo arte disfruten en pantalla grande y vivan una experiencia inolvidable.

A continuación, los próximos 6 estrenos que estarán disponibles a partir de este 16 de octubre y la sinopsis según la página oficial. De igual manera, podrá adquirir las boletas en preventa.

Teléfono negro 2

Mientras, Finn, ahora de 17 años, lucha por sobrellevar su vida después del cautiverio; Gwen, de 15 años, comienza a recibir llamadas en sus sueños a través del teléfono negro y a tener visiones inquietantes de tres niños que son acechados en un campamento de invierno conocido como Alpine Lake.

Teléfono Negro 2 - Estreno Cine Colombia. | Foto: Tomada de Cine Colombia

Cuando el cielo se equivoca ¿Necesitas un milagro?

Un ángel bien intencionado, pero algo torpe llamado Gabriel (Keanu Reeves) interviene en la vida de un trabajador informal que lucha por salir adelante (Aziz Ansari) y un acaudalado capitalista de riesgo (Seth Rogen).

Cuando el cielo se equivoca - Estreno de Cine Colombia. | Foto: Tomada de Cine Colombia

La máquina: The Smashing Machine

Un drama biográfico que relata la historia del campeón de artes marciales mixtas y UFC, Mark Kerr, quien también luchó contra la ambición, la fama y la adicción.

Una película destacada por su reparto, el cual está conformado por: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader, Bas Rutten, Lyndsey Gavin, Oleksandr Usyk, Satoshi Ishii y Roberto Abreu.

La Máquina: The Smashing Machine - Estreno de Cine Colombia. | Foto: Tomada de Cine Colombia

Romería

Marina, de 18 años y huérfana a temprana edad, debe viajar a la costa atlántica española, para conseguir la firma de sus abuelos paternos, a quienes nunca conoció, para tramitar una beca. Allí, navegará entre un mar de nuevas tías, tíos y primos, sin saber si la aceptarán o si encontrará resistencia.

Despertando emociones reprimidas, reviviendo la ternura y desvelando heridas no expresadas del pasado, Marina va a reconstruir los recuerdos fragmentados y a menudo contradictorios de sus padres, a quienes apenas recuerda.

Romería - Estreno de Cine Colombia. | Foto: Tomada de Cine Colombia

La Tortuga Roja

Esta producción de Studio Ghibli narra la historia de un hombre que naufraga en una isla tropical desierta, y que tras varios intentos fallidos por escapar, encuentra una misteriosa tortuga roja que cambiará su vida para siempre. Premio Especial del Jurado en la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes.

Película La Tortuga Roja - Estreno de Cine Colombia. | Foto: Tomada de Cine Colombia

El Cadáver de la Novia - Aniversario 20

Un novio tímido llamado Víctor practica sus votos matrimoniales ante la presencia inadvertida de una joven fallecida, esta se levanta de la tumba asumiendo que la ha tomado por esposa.

Una película que está celebrando su aniversario número 20 y su proyección en las pantallas grandes se trata de una conmemoración especial.