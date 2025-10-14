Suscribirse

GENTE

Esta es la razón por la que ‘Perros Criollos’, el trío de comediantes, se despidió de los escenarios: “Esta manada nunca morirá”

El grupo de comediantes e improvisadores anunció el fin de su proyecto.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

15 de octubre de 2025, 3:07 a. m.
Perros Criollos anunció el fin de su proyecto.
Perros Criollos anunció el fin de su proyecto. | Foto: Captura de Instagram @perros.criollos / @eldelasfotos / @jpypunto

Lokillo Flórez, Juan Pablo Martínez “JP” y Julián Gaviria, más conocido como “el de las fotos”, son los tres integrantes del grupo de comedia llamado Perros Criollos, quienes grabaron diferentes capítulos que se encuentran en YouTube y estuvieron en muchas partes del mundo.

El 13 de octubre se presentaron en el coliseo MedPlus de Bogotá y anunciaron que su proyecto llegó a su fin, y al momento de dar sus palabras de despedida, explicaron las razones por la que tomaron la decisión.

Contexto: DJ de J Balvin se presentará junto a otros dos artistas en el medio tiempo del partido de la Selección Colombia contra Canadá

“Acaban ustedes de presenciar el último show de Perros Criollos en Bogotá. No vamos a continuar grabando programas”, empezó diciendo Lokillo, quien también es conocido por su personaje de Rastacuando.

“Esto se debe a que nosotros, cuando hicimos nuestro primer programa en un bar con 120, 130 personas que nos acompañaron, nos prometimos una cosa y era que no teníamos expectativas, ni de plata, ni de fama. Queríamos hacer esto porque nos nacía del corazón”, añadió el “líder de la manada”.

También mencionó que se convirtieron en un hito, pues mientras el país atraviesa por situaciones difíciles, ellos intentaron crear espacios en los que las personas se rieran y el humor fuera el protagonista para ver la realidad de otra manera.

Perros Criollos anunció el fin de su proyecto.
Perros Criollos anunció el fin de su proyecto. | Foto: Captura de Instagram @perros.criollos / @eldelasfotos / @jpypunto

Nos prometimos que en el ‘pic’ de nuestro proyecto íbamos a dejar las cosas así, en nuestro mejor momento. Gracias manada, esto es lo que construimos, esperamos haberlos alimentado de amor, de alegría en estos tres años. Ya vendrán otras ideas que se nos ocurran”, concluyó.

Por otro lado, Juan Pablo también aprovecho para dar sus palabras y expresó su agradecimiento hacia su compañero, quien fue el de la idea: “Para mí es baluarte de este país”, y al público por el apoyo que le brindaron durante este tiempo.

Por último, Julián, el tercer integrante, aseguró “Perros Criollos, no somos nosotros, son todos ustedes. Perros Criollos es una manera de ser, una forma de pensar, de ver la vida y de reírnos en los momentos difíciles. Así fue para mí”.

Reacciones de los seguidores

El video de la despedida fue publicado en el perfil de Instagram del grupo, en el que cuenta con más de un millón y medio de seguidores, quienes comentaron la publicación, expresando su agradecimiento y tristeza.

“Son otro nivel, muchachos ¡Abrazos!”; “gracias por cada historia que nos tocó el corazón, por las risas que nos sacaron con cada ocurrencia, y por mostrarnos el alma hermosa de los perros criollos”; “gracias por tantas risas”; “gracias por darle amor y vida a esta criollera con tantos altibajos del día a día”, entre muchos más.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. MasterChef Celebrity: Participante cometió inesperado error y fue eliminado de la competencia

2. Altafulla apareció con otra mujer en redes sociales; la compararon con Karina García

3. Néstor Lorenzo destapó el factor para que Colombia no venciera a Canadá: “No nos favoreció”

4. Joven de 23 años fue a un festival de música y terminó muerta por un extraño accidente en Estados Unidos

5. El gol anulado a Canadá que salvó a Colombia de perder el amistoso: Jonathan David se lamentó

LEER MENOS

Noticias relacionadas

perros criollosLokillo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.