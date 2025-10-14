Lokillo Flórez, Juan Pablo Martínez “JP” y Julián Gaviria, más conocido como “el de las fotos”, son los tres integrantes del grupo de comedia llamado Perros Criollos, quienes grabaron diferentes capítulos que se encuentran en YouTube y estuvieron en muchas partes del mundo.

El 13 de octubre se presentaron en el coliseo MedPlus de Bogotá y anunciaron que su proyecto llegó a su fin, y al momento de dar sus palabras de despedida, explicaron las razones por la que tomaron la decisión.

“Acaban ustedes de presenciar el último show de Perros Criollos en Bogotá. No vamos a continuar grabando programas”, empezó diciendo Lokillo, quien también es conocido por su personaje de Rastacuando.

“Esto se debe a que nosotros, cuando hicimos nuestro primer programa en un bar con 120, 130 personas que nos acompañaron, nos prometimos una cosa y era que no teníamos expectativas, ni de plata, ni de fama. Queríamos hacer esto porque nos nacía del corazón”, añadió el “líder de la manada”.

También mencionó que se convirtieron en un hito, pues mientras el país atraviesa por situaciones difíciles, ellos intentaron crear espacios en los que las personas se rieran y el humor fuera el protagonista para ver la realidad de otra manera.

Perros Criollos anunció el fin de su proyecto. | Foto: Captura de Instagram @perros.criollos / @eldelasfotos / @jpypunto

“Nos prometimos que en el ‘pic’ de nuestro proyecto íbamos a dejar las cosas así, en nuestro mejor momento. Gracias manada, esto es lo que construimos, esperamos haberlos alimentado de amor, de alegría en estos tres años. Ya vendrán otras ideas que se nos ocurran”, concluyó.

Por otro lado, Juan Pablo también aprovecho para dar sus palabras y expresó su agradecimiento hacia su compañero, quien fue el de la idea: “Para mí es baluarte de este país”, y al público por el apoyo que le brindaron durante este tiempo.

Por último, Julián, el tercer integrante, aseguró “Perros Criollos, no somos nosotros, son todos ustedes. Perros Criollos es una manera de ser, una forma de pensar, de ver la vida y de reírnos en los momentos difíciles. Así fue para mí”.

Reacciones de los seguidores

El video de la despedida fue publicado en el perfil de Instagram del grupo, en el que cuenta con más de un millón y medio de seguidores, quienes comentaron la publicación, expresando su agradecimiento y tristeza.