DJ de J Balvin se presentará junto a otros dos artistas en el medio tiempo del partido de la Selección Colombia contra Canadá

Los artistas colombianos se presentarán en el ‘Halftime Show’ del partido del equipo cafetero, llenarán de color y ritmo el estadio.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

15 de octubre de 2025, 1:05 a. m.
Artistas que se presentarán en el 'Halftime Show'.
Artistas que se presentarán en el 'Halftime Show'. | Foto: Halftime Oficial

El partido amistoso entre la Selección Colombia contra Canadá tiene al país con la expectativa de una posible victoria y aunque, se había programado para las 7:00 pm, por condiciones climáticas se inició a las 7:30 pm.

El equipo cafetero está jugando en el estadio Red Bull Arena, en New Jersey, y minutos antes de iniciar la titular tuvo varios cambios que sorprendió a los fanáticos; sin embargo, no fue la única sorpresa, pues después del primer tiempo el público vivirá una experiencia musical inolvidable.

Richard Ríos, JuanFer Quintero y Johan Mojica: titulares de Colombia ante Canadá por fecha Fifa.
Richard Ríos, JuanFer Quintero y Johan Mojica: titulares de Colombia ante Canadá por fecha Fifa. | Foto: Getty Images

En este segundo juego rumbo a la Copa del Mundo 2026, el DJ de J Balvin, DJ Pope, se presentará en los 15 minutos del medio tiempo junto a Heider González y Guru, tres exponentes colombianos que brindarán un espacio lleno de color, ritmo y orgullo nacional.

DJ Pope es también productor y empresario, fundador de dos grandes marcas y con más de 20 años de trayectoria ha sido una ficha fundamental para internacionalización del género urbano y su propuesta en el mismo le ha convertido ser referencia por su innovación e identidad.

El artista paisa se pronunció a través de sus redes sociales, publicó la ficha oficial del evento e hizo una invitación a sus seguidores para que estuvieran pendientes de su presentación.

Por otro lado, el cantante, trovador y compositor Heider González, reconocido por su proyección internacional y ser un artista parrandero con sabor tropical, llevando su música a grandes escenarios en Nueva York y destacándose por su energía, autenticidad y conexión con las raíces culturales colombianas.

Es la segunda vez que Heider participa en el medio tiempo de una encuentro internacional de la Selección Colombia y por medio de su perfil de Instagram ha demostrado su emoción por esta oportunidad. Además, hizo una dinámica en la que uno de sus seguidores se ganó dos tickets para asistir al partido.

Artistas que se presentarán en el 'Halftime Show' del partido de la Selección Colombia.
Artistas que se presentarán en el 'Halftime Show' del partido de la Selección Colombia. | Foto: Captura de Instagram @djpope

Por último, La Guru también cantante y compositora, es una reconocida artista por su estilo único y versátil, en el que se resalta el poder femenino. Asimismo, su música que refleja una energía vibrante y moderna gracias a su fusión entre ritmos latinos y posicionándose como una de las voces con mayor proyección de Colombia.

En horas de la tarde, la oriunda de Bucaramanga subió una historia en la que se encuentra en la tarima del estadio con el siguiente mensaje: “Ya estamos por aquí familia”.

