Bancos que abren este sábado en Medellín: horarios y puntos habilitados para el 14 de febrero

Varias instituciones públicas suelen modificar sus horarios de atención los fines de semana; incluso algunas notarías o bancos permanecen cerrados al público los sábados y domingos o en fechas festivas, por lo que los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones para que planifiquen sus actividades con antelación y no vean interrumpidos sus compromisos.

En el caso de Medellín, los bancos que abren los sábados, en específico este 14 de febrero, suelen ser los puntos oficiales que están dentro de centros comerciales o zonas de alta afluencia de personas. Además, suelen abrir en horario de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde.

Bancolombia, una de las entidades más consultadas y visitadas del territorio, establece que atiende al público los sábados, desde las 8:30 a. m. hasta las 12 del mediodía o hasta la 1:00 p. m., dependiendo de la sede en Medellín.

Verifique los horarios para planificar sus actividades. Foto: Getty Images

Específicamente, la sucursal ubicada en el centro comercial en Prémium Plaza, en la dirección carrera 43 A # 30-25, en la avenida El Poblado, abrirá este sábado 14 de febrero de 8:30 a. m. hasta el mediodía.

La sede de Bancolombia que se encuentra en el centro comercial El Tesoro, en la carrera 25 A # 1A Sur - 45, abre en el mismo horario los sábados.

El Banco de Bogotá, que tiene sucursales en los centros comerciales Mayorca (en la calle 51 Sur #4 8-57, en Sabaneta), Punto Clave (calle 27 # 46-70, en El Poblado) y Florida (calle 71 # 65 - 150, El Progreso), cuenta con servicio al público a partir de las 9 de la mañana y cierra a la 1 de la tarde.

Algunas sedes cierran más temprano. Foto: Getty Images

En el centro comercial Mayorca también hay un punto del Banco AV Villas, que, similar al anterior, abre de 9 a. m. hasta la 1 p. m.

Otro banco ampliamente consultado por los ciudadanos de Medellín es Davibank: la sede ubicada en el Éxito Laureles, en la dirección carrera 81 # 37 - 100, cuenta con servicio de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde.

El Banco Caja Social que se encuentra en el centro comercial Los Molinos, en la calle 30 A # 82 A-26, en Belén, estará abierto este 14 de febrero desde las 10:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Por último, Davivienda, pese a que muchas de sus sucursales no abren los fines de semana, la sede en Unicentro, en la carrera 66 B # 34 A-76, en Laureles, sí cuenta con un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde.