Ideam dice cómo estará el clima en Medellín: tome nota para lo que se espera este lunes, 30 de marzo

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunció el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia durante este lunes, 30 de marzo.

Pronóstico del clima para estos últimos días de marzo; Ideam advierte lluvias en estas regiones de Colombia

En el caso de la ciudad de Medellín, se prevé una jornada con cielo mayormente nublado con probables lluvias moderadas en horas de la tarde.

Además, la institución indica que no se descarta que se tengan probables tormentas eléctricas sectorizadas. Asimismo, se estima que la temperatura máxima será de 28 °C.

En cuanto al departamento de Antioquia, el Ideam estima que habrá condiciones mayormente nubladas, lo que estará acompañado de lluvias moderadas a fuertes.

Imagen referencia de lluvias. Foto: Getty Images

Este mismo panorama se tendrá en otras zonas de la región Andina como Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima y sur de Huila.

Por otra parte, en cuando a las condiciones sinópticas, persisten los sistemas de baja presión y la zona de inestabilidad asociada a la Vaguada Monzónica, fenómenos atmosféricos que se espera propicien la formación de nubes en asocio con patrones de circulación locales sobre el noroccidente de la región Andina, occidente del Caribe y Pacífico.

Ante estas situaciones de lluvia, las autoridades de Medellín han hecho un llamado recurrente a la ciudadanía para que extremen medidas y se disminuya cualquier riesgo como consecuencia del agua.

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De hecho, la Alcaldía ha emitido una serie de recomendaciones para intentar prevenir cualquier emergencia producto de las lluvias. Dentro de esas están evitar arrojar basuras a las quebradas o construir al borde de las mismas.

Asimismo, pide que se recojan las aguas de los techos por medio de canoas y bajantes, ya que esto evitará procesos erosivos y de saturación del suelo. Por lo mismo, estas partes del hogar se deben mantener bien limpias y reforzadas para que puedan soportar el agua.

Imagen referencia de lluvias y tormentas eléctricas en Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

“Durante tormenta eléctrica evite salir a cielo abierto, resguardarse en un sitio cubierto hasta que cesen las lluvias y absténgase de conducir cuando esté lloviendo”, recomendó la Alcaldía.

Por ahora, las autoridades continúan monitoreando cualquier emergencia que se pudiera llegar a presentar en las próximas semanas por cuenta de las fuertes lluvias.