El general (r) José Luis Ramírez, nuevo director del CTI: la Fiscalía hizo el anuncio oficial

Asumió el cargo que había quedado libre tras la salida del exdirector Fabián Ordóñez.

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 5:27 p. m.
General (r) José Luis Ramírez, nuevo director del CTI de la Fiscalía.
General (r) José Luis Ramírez, nuevo director del CTI de la Fiscalía. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La Fiscalía ya designó al nuevo director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). El general retirado José Luis Ramírez asumió el cargo de manera oficial, en reemplazo de Fabián Ordóñez.

Ramírez venía sonando hace varios días como nuevo director del CTI; sin embargo, faltaba el anuncio de la Fiscalía.

Cabe recordar que el general (r) duró 33 años como funcionario de la Policía Nacional y hasta hace poco se desempeñó en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

“Es especialista en seguridad y cuenta con más de 30 años de experiencia en gestión institucional y dirección estratégica”, apunta el perfil oficial publicado por la Fiscalía.

La Corte le hizo el fuerte llamado a la Fiscalía.
Fiscalía General de la Nación realizó el anuncio. Foto: Colprensa

Sobre su trayectoria profesional expusieron que “se ha desarrollado principalmente como oficial de la Policía Nacional de Colombia, donde ocupó cargos de alto nivel. Fue director de Investigación Criminal e Interpol, liderando actividades de policía judicial y la administración de información estratégica para la lucha contra la criminalidad”.

“Desde esta dirección, coordinó y supervisó la cooperación con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), fortaleciendo las capacidades de inteligencia enfocadas en combatir el crimen organizado en la región”, agregó la Fiscalía.

