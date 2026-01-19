Nación

Cambios en la cúpula de la Fiscalía. Sale el director del CTI

El director del CTI estuvo con la fiscal Luz Adriana Camargo en los primeros dos años de administración.

Fabián Andrés Ordoñez, director del CTI
Fabián Andrés Ordoñez, director del CTI Foto: Fiscalía

En la mitad de su administración, la fiscal Luz Adriana Camargo quiere darle un nuevo aire a la investigación y a su policía judicial. Removió del cargo a quien desde hace dos años se desempeñaba como director del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), Fabián Ordóñez.

Ordóñez estuvo en el cargo como director de la policía judicial en la Fiscalía, con importantes resultados para la investigación y los procesos de mayor relevancia para el país. Su salida dejó fríos a los funcionarios que veían lejos una decisión en ese sentido, principalmente por los logros obtenidos hasta el momento.

La gestión de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo ha sido duramente cuestionada en casos importantes, como el juicio a Nicolás Petro y el saqueo a la UNGRD.
En reemplazo del director, según fuentes de la Fiscalía, llegará el exdirector de la Dijin de la Policía, el general en retiro José Luis Ramírez, ampliamente conocido en la investigación criminal y con destacada trayectoria en la Policía.

Algunos advirtieron que en ese “nuevo aire” de la Fiscalía podrían llegar más cambios, con el propósito de impactar con mayor contundencia las investigaciones que están pendientes en el ente acusador en esta coyuntura donde los ciudadanos reclaman justicia y hasta la Corte Suprema de Justicia, la encargada de elegir a Luz Adriana Camargo como fiscal.

