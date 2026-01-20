Este año, la administración de Luz Adriana Camargo en la Fiscalía llega a la mitad de su periodo y se tomaron importantes decisiones respecto de la planta directiva de la entidad. Fuentes del ente acusador advierten que las movidas obedecen a un impulso administrativo y operativo de los próximos dos años.

El lunes se conoció la salida del director del CTI, Fabián Ordóñez, que estuvo al lado de la fiscal Camargo en sus primeros dos años de administración. Fue el responsable de la policía judicial y de dar importantes resultados en investigaciones de gran impacto para el país, como el caso de las niñas envenenadas con talio.

Hasta el momento se conoce la salida del director del CTI, la jurídica y el director de extinción de dominio. Foto: Redes @AndreaVerdugo

Ordoñez era el encargado del cuerpo de investigadores en la Fiscalía y, hasta el último día en su puesto, se destacó en el ente acusador; incluso los funcionarios destacaron su labor y compromiso con las políticas de la fiscal general y los agentes del CTI que trabajaron bajo su mando.

Este martes la noticia fue la renuncia de la directora jurídica, Andrea Verdugo, esposa del actual ministro de Justicia encargado, Andrés Idarraga, y que recientemente ha hecho duros cuestionamientos a funcionarios del mismo gobierno del presidente Gustavo Petro, como el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez.

Cambios en la cúpula de la Fiscalía. Sale el director del CTI

Horas después se conoció que el director de extinción de dominio, José Iván Caro, también presentó su renuncia al cargo. Con esta renuncia serían tres directivos del ente acusador que salen de la entidad en lo que se advirtió una movida estratégica de la Fiscalía para, según señalaron fuentes del ente acusador, “poner la casa en orden”.

Las mismas fuentes aseguraron a SEMANA que fueron varias las renuncias que solicitó la fiscal general Luz Adriana Camargo en el propósito de fortalecer la actividad de la Fiscalía en lo que queda de su administración. Un impulso investigativo con el que esperan entregar más resultados investigativos y operativos.

Este cambio de estrategia también ha generado dudas frente a los datos estadísticos con los que se mide la gestión de los fiscales. Foto: CARLOS JULIO MARTÍNEZ-SEMANA

Desde la Fiscalía advirtieron que no es cierta la información de renuncias protocolarias para los directivos de la entidad. El análisis, según parece, es individual, de acuerdo a las necesidades que los asesores.