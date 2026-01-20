Nación

Se sacude la Fiscalía con importantes cambios en sus principales direcciones: “Poner la casa en orden”

Hasta el momento se conoce la salida del director del CTI, la jurídica y el director de extinción de dominio.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 9:22 p. m.
Hasta el momento se conoce la salida del director del CTI, la jurídica y el director de extinción de dominio.
Hasta el momento se conoce la salida del director del CTI, la jurídica y el director de extinción de dominio. Foto: Fiscalía General de la Nación

Este año, la administración de Luz Adriana Camargo en la Fiscalía llega a la mitad de su periodo y se tomaron importantes decisiones respecto de la planta directiva de la entidad. Fuentes del ente acusador advierten que las movidas obedecen a un impulso administrativo y operativo de los próximos dos años.

El lunes se conoció la salida del director del CTI, Fabián Ordóñez, que estuvo al lado de la fiscal Camargo en sus primeros dos años de administración. Fue el responsable de la policía judicial y de dar importantes resultados en investigaciones de gran impacto para el país, como el caso de las niñas envenenadas con talio.

Andrea del Pilar Verdugo Parra es la nueva directora de asuntos jurídicos de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo.
Hasta el momento se conoce la salida del director del CTI, la jurídica y el director de extinción de dominio. Foto: Redes @AndreaVerdugo

Ordoñez era el encargado del cuerpo de investigadores en la Fiscalía y, hasta el último día en su puesto, se destacó en el ente acusador; incluso los funcionarios destacaron su labor y compromiso con las políticas de la fiscal general y los agentes del CTI que trabajaron bajo su mando.

Este martes la noticia fue la renuncia de la directora jurídica, Andrea Verdugo, esposa del actual ministro de Justicia encargado, Andrés Idarraga, y que recientemente ha hecho duros cuestionamientos a funcionarios del mismo gobierno del presidente Gustavo Petro, como el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez.

Medellín

Fico Gutiérrez ante la imputación número 55 de exfuncionarios de Daniel Quintero: “Crearon una estructura criminal para robarse a Medellín”

Nación

Un padre llevó a sus dos hijos a cobrar, con cuchillos, una deuda a un vecino; el desenlace fue fatal

Cali

Valle del Cauca se planta ante el Gobierno: Dilian Francisca Toro defenderá las rentas del departamento por alza del impoconsumo

Cali

Tres capturados por hurto agravado tras allanamientos contra bandas de robo de celulares en Pasto

Nación

Ejército decomisa cargamento de marihuana a los Comandos de Frontera en Putumayo: así fue la operación

Cali

Así fue asesinada una mujer en plena galería de Santa Elena de Cali: hubo disparos y pánico

Cali

La millonaria recompensa para quien entregue información sobre sitios donde alquilen armas o las fabriquen en Cali

Política

La Registraduría denunciará a dos candidaturas a la Presidencia porque presentaron firmas falsas: “Graves irregularidades”

Política

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, reacciona a imputación por el caso Miguel Uribe: “No sé si hay algún interés”

Nación

La Fiscalía echó para atrás la imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, el director de la UNP, por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. ¿Qué pasó?

Cambios en la cúpula de la Fiscalía. Sale el director del CTI

Horas después se conoció que el director de extinción de dominio, José Iván Caro, también presentó su renuncia al cargo. Con esta renuncia serían tres directivos del ente acusador que salen de la entidad en lo que se advirtió una movida estratégica de la Fiscalía para, según señalaron fuentes del ente acusador, “poner la casa en orden”.

Las mismas fuentes aseguraron a SEMANA que fueron varias las renuncias que solicitó la fiscal general Luz Adriana Camargo en el propósito de fortalecer la actividad de la Fiscalía en lo que queda de su administración. Un impulso investigativo con el que esperan entregar más resultados investigativos y operativos.

Este cambio de estrategia también ha generado dudas frente a los datos estadísticos con los que se mide la gestión de los fiscales.
Este cambio de estrategia también ha generado dudas frente a los datos estadísticos con los que se mide la gestión de los fiscales. Foto: CARLOS JULIO MARTÍNEZ-SEMANA

Desde la Fiscalía advirtieron que no es cierta la información de renuncias protocolarias para los directivos de la entidad. El análisis, según parece, es individual, de acuerdo a las necesidades que los asesores.

Más de Nación

Sede Fiscalía Atlántico

Se sacude la Fiscalía con importantes cambios en sus principales direcciones: “Poner la casa en orden”

Federico Gutiérrez y Daniel Quintero.

Fico Gutiérrez ante la imputación número 55 de exfuncionarios de Daniel Quintero: “Crearon una estructura criminal para robarse a Medellín”

La Fiscalía capturó a la familia que se convirtió, presuntamente, en asesina y un juez lo envió a la cárcel.

Un padre llevó a sus dos hijos a cobrar, con cuchillos, una deuda a un vecino; el desenlace fue fatal

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el presidente de la República, Gustavo Petro.

Valle del Cauca se planta ante el Gobierno: Dilian Francisca Toro defenderá las rentas del departamento por alza del impoconsumo

Banda que robaba celulares en Pasto

Tres capturados por hurto agravado tras allanamientos contra bandas de robo de celulares en Pasto

Droga decomisada en Putumayo.

Ejército decomisa cargamento de marihuana a los Comandos de Frontera en Putumayo: así fue la operación

Hubo una gran presencia institucional en la Galería Santa Elena.

Así fue asesinada una mujer en plena galería de Santa Elena de Cali: hubo disparos y pánico

Más de 300 negocios verdes participan en la Semana de la Biodiversidad en Cali

La millonaria recompensa para quien entregue información sobre sitios donde alquilen armas o las fabriquen en Cali

Neill Felipe Cubides Ariza era profesor de Comunicación Social.

Habló por primera vez la esposa del profesor Neill Felipe Cubides, que fue asesinado en Bogotá: “Fue víctima inocente de la inseguridad que azota”

-

Se cayó licitación para segunda línea del metro de Bogotá: alcaldía anuncia nuevas fechas para el proceso

Noticias Destacadas