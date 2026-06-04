Trump tilda de “antipatriótica” la votación del Congreso para retirar las tropas estadounidenses de la guerra en Irán

El presidente Donald Trump calificó este jueves de “antipatriótica” la votación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que busca frenar la participación militar del país en la guerra contra Irán, y sugirió que la medida afectó los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con Teherán.

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La votación, de carácter principalmente simbólico, ocurrió “justo en medio de mis negociaciones finales para poner fin a la guerra con la República Islámica de Irán”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

“¿Quién haría algo tan antipatriótico? Saben en qué punto están las negociaciones”, agregó el mandatario.

Las conversaciones para alcanzar un acuerdo han enfrentado numerosos obstáculos durante las últimas semanas. Pese a los contactos diplomáticos y los llamados internacionales a reducir las tensiones, las negociaciones aún no han logrado poner fin al conflicto ni garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Alex Brandon

El miércoles, cuatro legisladores republicanos se unieron a la oposición demócrata para aprobar la medida por 215 votos contra 208. Aunque la iniciativa avanzara en el Senado, Trump mantiene la facultad de vetarla.

Los demócratas sostienen que el presidente violó la Constitución al ordenar, junto con Israel, ataques contra Irán a finales de febrero sin autorización previa del Congreso.

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La legislación estadounidense establece que el presidente puede emplear fuerzas militares durante un periodo de 60 días, pero debe obtener posteriormente el respaldo del Congreso para continuar con las operaciones.

El plazo expiró hace varias semanas, por lo que la continuidad de las acciones militares carecería de la autorización requerida por la ley.

Dos de los portaaviones más poderosos de Estados Unidos se encuentran desplegados en la región. Foto: Getty Images/Stocktrek Images

Trump rechazó esas acusaciones y aseguró que sus adversarios políticos priorizan perjudicar a su administración antes que respaldar sus iniciativas. “(Los demócratas) preferirían que nuestro país fracasara antes que darme otra victoria, otra de muchas”, afirmó.

El mandatario también dirigió críticas a los republicanos que apoyaron la votación. “Los cuatro republicanos, esa es otra historia completamente distinta. ¡Son unos FANFARRONES! Debería darles vergüenza”, escribió.

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Cabe recordar que Estados Unidos realizó uno de sus mayores despliegues militares en la región desde la invasión de Irak en 2003. Actualmente, las Fuerzas Armadas estadounidenses mantienen múltiples activos en distintas bases del Medio Oriente, incluyendo cazas de última generación como los F-35, aeronaves de transporte y sistemas de defensa aérea.

A este despliegue se suman dos de los portaaviones más poderosos de la Armada estadounidense, el USS Abraham Lincoln y el USS George Bush.

*Con información de AFP.