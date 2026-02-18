Congreso de Perú eligió a José María Balcázar como nuevo presidente del país. ¿De quién se trata?

El veterano congresista de izquierda José María Balcázar fue elegido presidente interino de Perú por el Congreso de la República, este miércoles 18 de febrero, en medio de una profunda turbulencia política que marca en el último año otro capítulo del ciclo de crisis institucional que atraviesa el país andino.

Balcázar, de 83 años, se impuso en la votación parlamentaria tras la censura y destitución de su antecesor, José Jerí, quien fue removido por supuestas irregularidades y vínculos cuestionados con empresarios extranjeros y contrataciones públicas.

“Con 60 votos, el congresista José María Balcázar ha sido elegido presidente del Congreso de la República. En consecuencia, asumirá la encargatura de la Presidencia de la República del Perú”, indicó el Congreso en la red social X. El ahora mandatario dirigirá el país inca hasta la toma de posesión de su sucesor el 28 de julio, tras las elecciones presidenciales del 12 de abril.

El nuevo presidente interino, José María Balcázar, tras su elección en el Congreso Nacional en Lima el 18 de febrero de 2026. Foto: AFP

Por Constitución, la presidencia del Congreso habilita a su titular para asumir la jefatura del Estado de manera interina, por lo cual, tras la votación, el político de 83 años fue elegido como presidente del Parlamento y luego como mandatario, función que Balcázar desempeñará hasta que el ganador de las elecciones generales del 12 de abril asuma el mando.

Abogado de profesión, exmagistrado y miembro del Congreso desde 2021, Balcázar representa a la bancada de izquierda de Perú Libre, aunque medios en el país aseguran que en los últimos años ha experimentado cambios en sus posiciones dentro del Legislativo. Su carrera judicial incluyó un paso por la Corte Suprema de Justicia, pero también decisiones polémicas y una salida forzada tras fallos sindicados como “inconducta funcional grave”.

Desde su llegada al Parlamento, Balcázar ha estado en el centro de controversias públicas y judiciales, que van desde investigaciones por presunta apropiación ilícita de fondos hasta declaraciones polémicas sobre temas sociales sensibles, que provocaron críticas de organizaciones de derechos humanos y sectores sociales.

José María Balcázar fue elegido presidente del Congreso el 18 de febrero de 2026 y se convertirá automáticamente en presidente interino del país. Foto: AFP

Con este nombramiento, Balcázar se convierte en el octavo presidente de Perú en menos de una década, reflejo de la inestabilidad institucional que afronta el país. Es de recordar que Jerí llegó en sustitución de la también destituida Dina Boluarte, quien a su vez reemplazó a Pedro Castillo, censurado por el Congreso tras un intento de autogolpe de Estado.

En los últimos diez años, Perú también ha tenido como presidentes a Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti, antes de la elección de Pedro Castillo.