MUNDO

El Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente por sus reuniones secretas con un empresario chino

La moción de censura ha encontrado el respaldo de diputados de fuerzas de la derecha peruana.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
22 de enero de 2026, 3:25 a. m.
El presidente interino de Perú, José Jeri, habla con legisladores en el Congreso en Lima, Perú, el miércoles 21 de enero de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)
El presidente interino de Perú, José Jeri, habla con legisladores en el Congreso en Lima, Perú, el miércoles 21 de enero de 2026. (Foto AP/Martín Mejía) Foto: AP

El Congreso de Perú presentó este miércoles, 21 de enero, una moción de censura contra el presidente, José Jerí, por sus encuentros secretos con un empresario chino, si bien ahora es necesario que la cámara convoque ahora un pleno extraordinario para debatir la propuesta, ya que se encuentra en receso hasta marzo.

La iniciativa ha sido respaldada por una veintena de diputados de diferentes bancadas.

Ruth Luque, del Bloque Democrático, dijo en un mensaje en redes sociales que “un presidente reiteradamente mentiroso que tiene reuniones escondidas y al parecer negociazos con empresarios no merece estar más en el cargo”.

“Ahora vamos a ver si el fujimorismo y la derecha lo blinda como hicieron todo el tiempo con Dina Boluarte”, aseveró la diputada en referencia a la expresidenta peruana, a quien finalmente sucedió Jerí después de varios intentos de la oposición por cesarla del cargo debido a diferentes polémicas e irregularidades.

Noticias Estados Unidos

La Bolsa se recupera tras el giro de Trump sobre Groenlandia: el presidente suspende los aranceles y calma a los mercados

Mundo

Diosdado Cabello se refiere por primera vez a supuestos contactos con EE. UU. antes de la captura de Maduro

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal extrema: más de 50 millones de personas bajo alerta en estas ciudades

Mundo

EE. UU. muestra preocupación por la lentitud en la liberación de presos políticos en Venezuela

Deportes

No solo pasa en Colombia: esta es la pieza clave de la NFL que se lanza al Senado en Estados Unidos

Noticias Estados Unidos

Trump aviva la polémica en Davos al responder a quienes lo llaman dictador: “A veces se necesita uno”

Mundo

Atracción mecánica colapsa en pleno funcionamiento: el impactante video fue publicado en redes sociales

Mundo

La fiscalía del Perú investiga al presidente José Jerí tras reuniones clandestinas con un empresario chino

Mundo

La región en juego: estas son las tres elecciones que determinarán el destino del continente en 2026

Mundo

Se reactiva el tren Machu Picchu tras grave accidente en el que murió una persona y otras decenas resultaron heridas

Además de las firmas de las bancadas de la izquierda del arco parlamentario, la moción de censura ha encontrado el respaldo de diputados de fuerzas de la derecha peruana, como Acción Popular o Avanza País.

La fiscalía del Perú investiga al presidente José Jerí tras reuniones clandestinas con un empresario chino

El texto ha ido dirigido a Jerí en calidad de presidente del Congreso, cargo que ostenta junto al de presidente encargado tras el cese de Boluarte.

En caso de ser destituido también dejará de ser jefe de Estado. Para poner en marcha el proceso es necesario convocar un pleno extraordinario, o bien por orden el presidente interino de la cámara, Fernando Rospigliosi, o a través de una petición de 43 diputados.

El presidente interino de Perú, José Jeri (centro-izquierda), habla con legisladores, junto al congresista Elvis Vergara, en el Congreso de Lima, Perú, el miércoles 21 de enero de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)
El presidente interino de Perú, José Jeri (centro-izquierda), habla con legisladores, junto al congresista Elvis Vergara, en el Congreso de Lima, Perú, el miércoles 21 de enero de 2026. (Foto AP/Martín Mejía) Foto: AP

Por su parte, José Jerí, dijo que es víctima de un complot para forzar su renuncia.

Jerí asumió el poder el 10 de octubre en reemplazo de la destituida Dina Boluarte, en el marco de una prolongada crisis política en la que Perú ha tenido siete mandatarios desde 2016.

“Yo no voy a renunciar porque sería admitir que habría cometido un hecho ilícito en esa reunión”, de carácter privado, afirmó Jerí.

“Quiero saber quién está detrás de este complot”, sostuvo Jerí, y agregó que la conspiración apunta a “desestabilizar al país en un proceso electoral”.

El presidente interino de Perú, José Jeri
El presidente interino de Perú, José Jeri Foto: AP

“Soy tajante con ello: yo no le he mentido al país, yo no he hecho ningún acto irregular o de contenido ilícito en esa cena”, agregó Jerí.

Según reiteró, se trató de un encuentro en “un contexto privado y no oficial, fuera de los ambientes del despacho presidencial”.

Con información de AFP y Europa Press*

Más de Mundo

El optimismo por la inteligencia artificial llevó a Wall Street a cerrar al alza.

La Bolsa se recupera tras el giro de Trump sobre Groenlandia: el presidente suspende los aranceles y calma a los mercados

Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Donald Trump

Diosdado Cabello se refiere por primera vez a supuestos contactos con EE. UU. antes de la captura de Maduro

El presidente interino de Perú, José Jeri, habla con legisladores en el Congreso en Lima, Perú, el miércoles 21 de enero de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

El Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente por sus reuniones secretas con un empresario chino

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido otro aviso de tormenta invernal para partes del noroeste de Montana

Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal extrema: más de 50 millones de personas bajo alerta en estas ciudades

EE.UU. criticó continuas violaciones a los derechos ciudadanos en Venezuela

EE. UU. muestra preocupación por la lentitud en la liberación de presos políticos en Venezuela

x

No solo pasa en Colombia: esta es la pieza clave de la NFL que se lanza al Senado en Estados Unidos

La línea entre sátira y discurso institucional se ha vuelto cada vez más difusa en la comunicación presidencial.

Trump aviva la polémica en Davos al responder a quienes lo llaman dictador: “A veces se necesita uno”

El colapso tuvo lugar en una feria en India

Atracción mecánica colapsa en pleno funcionamiento: el impactante video fue publicado en redes sociales

x

Las fotos que dejó la tormenta solar: auroras boreales iluminaron cielos del sur de EE. UU. y fueron captadas desde la tierra y el espacio

x

Luego de 10 años, un avión de carga vuelve a aterrizar en territorio venezolano; ¿qué llevaba la aeronave?

Noticias Destacadas