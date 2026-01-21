El Congreso de Perú presentó este miércoles, 21 de enero, una moción de censura contra el presidente, José Jerí, por sus encuentros secretos con un empresario chino, si bien ahora es necesario que la cámara convoque ahora un pleno extraordinario para debatir la propuesta, ya que se encuentra en receso hasta marzo.

La iniciativa ha sido respaldada por una veintena de diputados de diferentes bancadas.

Ruth Luque, del Bloque Democrático, dijo en un mensaje en redes sociales que “un presidente reiteradamente mentiroso que tiene reuniones escondidas y al parecer negociazos con empresarios no merece estar más en el cargo”.

#MocionCensura presentado. Se cumplió el requisito exigido, cumplimos con presentar la moción. Un presidente reiteradamente mentiroso que tiene reuniones escondidas y al parecer negociazos con empresarios no merece estar más en el cargo. Ahora vamos a ver si el fujimorismo y la… pic.twitter.com/pgaQuO5so5 — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) January 21, 2026

“Ahora vamos a ver si el fujimorismo y la derecha lo blinda como hicieron todo el tiempo con Dina Boluarte”, aseveró la diputada en referencia a la expresidenta peruana, a quien finalmente sucedió Jerí después de varios intentos de la oposición por cesarla del cargo debido a diferentes polémicas e irregularidades.

Además de las firmas de las bancadas de la izquierda del arco parlamentario, la moción de censura ha encontrado el respaldo de diputados de fuerzas de la derecha peruana, como Acción Popular o Avanza País.

La fiscalía del Perú investiga al presidente José Jerí tras reuniones clandestinas con un empresario chino

El texto ha ido dirigido a Jerí en calidad de presidente del Congreso, cargo que ostenta junto al de presidente encargado tras el cese de Boluarte.

En caso de ser destituido también dejará de ser jefe de Estado. Para poner en marcha el proceso es necesario convocar un pleno extraordinario, o bien por orden el presidente interino de la cámara, Fernando Rospigliosi, o a través de una petición de 43 diputados.

El presidente interino de Perú, José Jeri (centro-izquierda), habla con legisladores, junto al congresista Elvis Vergara, en el Congreso de Lima, Perú, el miércoles 21 de enero de 2026. (Foto AP/Martín Mejía) Foto: AP

Por su parte, José Jerí, dijo que es víctima de un complot para forzar su renuncia.

Jerí asumió el poder el 10 de octubre en reemplazo de la destituida Dina Boluarte, en el marco de una prolongada crisis política en la que Perú ha tenido siete mandatarios desde 2016.

“Yo no voy a renunciar porque sería admitir que habría cometido un hecho ilícito en esa reunión”, de carácter privado, afirmó Jerí.

“Quiero saber quién está detrás de este complot”, sostuvo Jerí, y agregó que la conspiración apunta a “desestabilizar al país en un proceso electoral”.

El presidente interino de Perú, José Jeri Foto: AP

“Soy tajante con ello: yo no le he mentido al país, yo no he hecho ningún acto irregular o de contenido ilícito en esa cena”, agregó Jerí.

Según reiteró, se trató de un encuentro en “un contexto privado y no oficial, fuera de los ambientes del despacho presidencial”.

Con información de AFP y Europa Press*