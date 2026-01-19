mundo

La fiscalía del Perú investiga al presidente José Jerí tras reuniones clandestinas con un empresario chino

Sus encuentros fueron documentados gracias a las cámaras de seguridad del lugar.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

20 de enero de 2026, 1:23 a. m.
José Jerí Oré, investigado por la justicia peruana. Foto: @congresoperu

El fiscal general de Perú confirmó este lunes que abrió una investigación preliminar al presidente interino José Jerí por el presunto delito de tráfico de influencias, por reunirse con un empresario chino sin informar oficialmente a sus colaboradores.

“Hemos iniciado diligencias preliminares contra el presidente por el presunto delito de tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses”, dijo el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, al portal periodístico La Pista Clave.

El día jueves se dio inicio a la investigación, que actualmente es “totalmente reservada”, como señaló Gálvez.

El presidente de Perú, José Jerí. (Photo by CONNIE FRANCE / AFP) Foto: AFP

Jerí goza de inmunidad durante su mandato y solo puede ser investigado de manera preliminar, según un fallo de agosto del Tribunal Constitucional. Cualquier investigación penal debe continuar a fines de julio, cuando deje el poder.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, descartó que Jerí pueda ser destituido por este caso. Perú celebrará elecciones generales el 12 de abril.

“Si alguien encuentra algo ilícito, que lo procesen a partir del 29 de julio, no está muy lejos”, aseguró.

Jerí asumió interinamente el poder el 10 de octubre en reemplazo de Dina Boluarte, destituida en un juicio político en medio de masivas protestas por una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo jamás vista en el país.

La comisión de Fiscalización del parlamento citará a Jerí el 3 de febrero para conocer su versión de la reunión, según el jefe del Congreso.

La fiscalía intervino luego de que la prensa revelara que Jerí se reunió el 26 de diciembre en forma reservada en un restaurante con un empresario chino que hace negocios con el gobierno. El mandatario llegó con la cabeza cubierta por una sudadera. El empresario fue identificado como Zhihua Yang.

La reunión despertó suspicacias en la prensa en un país donde la corrupción en altos círculos del poder ha llevado a la cárcel a cuatro exmandatarios en la última década.

Jerí lamentó en un mensaje en las redes sociales su vestimenta y confirmó que colaborará con las investigaciones.

Admito mi error y pido disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado, y que ello haya dado pie a generar suspicacias y dudas sobre mi comportamiento”, señaló.

Un segundo encuentro se produjo el 6 de enero en una tienda de comestibles chinos propiedad de Yang en Lima, según imágenes de una cámara de seguridad.

La circulación del material audiovisual se dio por parte del medio Cuarto Poder, tanto en su emisión de televisión como en sus redes sociales.

