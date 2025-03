Pedro Castillo, expresidente de Perú, tilda el juicio por intento de golpe de Estado en su contra como una ‘farsa’

“No me puedo someter a un juicio oral donde todo puede estar predispuesto, este juicio es una pantomima”, dijo Castillo al tribunal de la Corte Suprema en el primer día del esperado proceso.

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue removido de su cargo luego de su intento de golpe de Estado. | Foto: Fotoholica Press/LightRocket via

“Nunca me levanté en armas”, ha invocado Castillo en audiencias ante magistrados, indicando que su pedido de disolver el Congreso no se consumó porque los militares no acataron sus órdenes.