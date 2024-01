Expresidente de Perú, Pedro Castillo, seguirá en prisión y deberá cumplir la pena de tres años

No obstante, la solicitud de Castillo fue rechazada, y la Fiscalía de Perú ratificó la prisión preventiva por 36 meses para el expresidente.

Expresidente de Perú, Pedro Castillo | Foto: Bloomberg via Getty Images

“Nunca me levanté en armas”, alegó Castillo ante los magistrados, indicando que su pedido de disolver el Congreso no se consumó, porque sus órdenes no fueron acatadas por las fuerzas armadas.