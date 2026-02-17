Desde reuniones secretas hasta escándalos sexuales: las polémicas que le costaron la Presidencia de Perú a José Jerí

Múltiples escándalos, investigaciones fiscales y denuncias públicas marcaron la trayectoria del ahora expresidente interino José Jerí, desde su paso por el Congreso hasta los últimos meses previos a las elecciones generales de 2026. Este martes, el Congreso puso fin a su mandato tras aprobar su censura con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, decisión que terminó sus 130 días de gobierno.

La caída de Jerí Ore se produce luego de semanas de creciente presión política y deterioro de su imagen pública. Encuestas registraron un aumento de 20 puntos en su desaprobación en apenas un mes, mientras la percepción de honestidad y capacidad de gestión cayó de forma sostenida. Estos son los principales casos que marcaron su gestión.

Denuncia por presunta violación sexual

El episodio más delicado en su trayectoria política se remonta a diciembre de 2024, cuando, siendo congresista y miembro de la Comisión Permanente, fue denunciado por presunta violación sexual tras una fiesta de fin de año en una vivienda alquilada. La acusación también involucró a un empresario ferretero, tío político de la denunciante.

Un examen médico legal confirmó lesiones físicas en la denunciante, lo que motivó la intervención del Ministerio Público y una amplia cobertura mediática. Jerí reconoció haber asistido a la reunión y expresó su disposición a colaborar con la investigación, negando los hechos y solicitando respeto para la denunciante.

Finalmente, la Fiscalía archivó el caso al considerar que los indicios no eran concluyentes y que las pruebas periciales no lo vinculaban con el delito imputado.

El congreso tomó radical decisión de la destitución del mandatario. Foto: AFP

Investigación por presunto tráfico de influencias

En octubre de 2025, el Ministerio Público abrió una investigación por presunto tráfico de influencias, adquisición irregular de inmuebles y supuestos cobros indebidos. La indagación se originó tras la difusión de una conversación de WhatsApp en la que se mencionaba un pago de “200 mil dólares para Jerí solo por aprobar la ley en el Congreso”.

La Fiscalía analizó presuntas facilitaciones de partidas presupuestarias y la compra de bienes inmuebles, entre ellos un penthouse en la avenida Brasil valorizado en S/795 mil, cocheras, depósitos y otros activos adquiridos en un periodo en el que sus ingresos declarados no superaban los S/5.000 mensuales.

Empresarios afirmaron haber realizado transferencias a intermediarios vinculados a su entorno político a cambio de apoyo presupuestario para obras públicas. Jerí rechazó las acusaciones y sostuvo que sus bienes fueron adquiridos de manera legal.

Polémica por redes sociales

Además, en noviembre del año pasado, el entonces presidente fue cuestionado por seguir en redes sociales a cuentas vinculadas a la industria pornográfica y por antiguos mensajes considerados sexistas. Jerí reconoció “errores personales”, pero aseguró que no afectaban su desempeño institucional. Indicó que dejó de seguir esas cuentas tras asumir la presidencia y pidió que se priorizara la agenda de seguridad y gobernabilidad.

El expresidente de Perú, José Jerí, fue destituido este martes de su cargo. Foto: AFP

El ‘Chifagate’ y reuniones no registradas

Uno de los episodios más controvertidos de su mandato fue el denominado ‘Chifagate’. Cámaras de seguridad lo captaron ingresando encapuchado a un restaurante en San Borja para una cena privada con empresarios chinos, encuentros que no figuraban en la agenda oficial. Posteriormente, se conoció una segunda reunión en el barrio chino.

El caso escaló cuando se reveló que uno de los empresarios tenía restricciones judiciales y había ingresado en varias ocasiones a palacio de gobierno. La Fiscalía abrió investigación preliminar por presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias, mientras el Congreso impulsó mociones de vacancia y pedidos de explicaciones.

Jerí ofreció disculpas por la forma en que se realizaron los encuentros, aunque modificó su versión inicial tras difundirse nuevos registros audiovisuales.

Fiesta privada y cuestionamientos éticos

Otra polémica surgió tras una fiesta privada organizada en Cieneguilla por su cumpleaños número 38. Al evento asistieron congresistas, exministros y una extrabajadora parlamentaria vinculada en investigaciones a una presunta red de prostitución que operaba en el Congreso.

Aunque Jerí afirmó que se trató de una reunión social organizada por amigos y negó cualquier irregularidad, la presencia de figuras políticas y personas investigadas generó críticas por la falta de prudencia y criterio institucional. El evento incluyó intervención del Serenazgo por ruidos molestos y un incidente vehicular protagonizado por uno de los asistentes.