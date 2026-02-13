¿Ocho presidentes en una década? Congreso de Perú discutirá la destitución del mandatario actual

El Congreso de Perú debatirá el martes una moción de censura y destitución del presidente constitucional José Jerí, tras presentar este viernes las 78 firmas que exige la norma para convocar a una sesión extraordinaria, anunció el jefe transitorio del parlamento.

El presidente de Perú enfrenta hasta siete pedidos de censura impulsados por la minoritaria oposición de izquierda y un bloque de partidos de derecha que buscan removerlo por “inconducta funcional y falta de idoneidad” para ejercer el cargo.

“He dispuesto que se convoque a un pleno extraordinario para discutir la censura del presidente José Jerí el martes 17 a las 10” de la mañana, informó el presidente transitorio del Congreso, Fernando Rospigliosi.

El Congreso de Perú ha destituido a tres de los últimos siete presidentes Foto: AFP

Los parlamentarios exigen que “Jerí acuda al Congreso y brinde las explicaciones necesarias frente a los serios cuestionamientos sobre su conducta en el ejercicio del cargo”, luego de ser aprobada la moción.

El anuncio se da luego de que la fiscalía del país iniciara una investigación preliminar contra él por el delito de “tráfico de influencias” por su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno, informó a la AFP el Ministerio Público.

Se trata de la segunda investigación que abre la fiscalía contra Jerí, quien asumió el poder el 10 de octubre, luego de que Dina Boluarte fuera destituida por el Congreso.

“La Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar al presidente José Jerí por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado peruano”, indicaron fuentes del Ministerio Público a AFP.

El presidente, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre esta investigación, será interrogado por el fiscal general Tomás Gálvez “el 2 de marzo a las 14H30”, según el documento del caso al cual accedió la AFP.

La investigación tiene como objetivo determinar “si el mandatario ejerció influencias indebidas en estas designaciones”, realizadas entre octubre y enero.

Palacio Legislativo sede del Congreso de la República del Perú Foto: Getty Images/iStockphoto

Jerí, de 39 años, asumió el poder en reemplazo de Dina Boluarte, quien fue destituida en un juicio político en medio de masivas protestas por una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo jamás vista en el país.

Si llega a ser destituido, “el Congreso pasa a elegir inmediatamente un nuevo presidente del Congreso que, automáticamente, se convierte en presidente de la República”, explicó el jefe interino del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

Perú elegirá presidente y un nuevo Congreso el 12 de abril, en un proceso en el que Jerí no podrá postular. Un balotaje presidencial está previsto en junio.

El caso de Jerí se suma a la prolongada crisis política que atraviesa el país, marcada por una inestabilidad que ha llevado a Perú a tener siete presidentes en los últimos diez años, muchos de ellos destituidos o al borde de la destitución por decisión del Congreso.

Con información de AFP