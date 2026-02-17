Congreso de Perú destituye al presidente José Jerí; el país tendrá a su octavo mandatario en diez años

Tras apenas cuatro meses y una semana en el cargo, el Congreso de Perú votó a favor de la destitución del presidente de la República, José Jerí, quien había reemplazado a la destituida Dina Boluarte, que también había sucedido al encarcelado expresidente Pedro Castillo.

El país va para ocho presidentes en 10 años. En este caso, la votación fue aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

“La mesa directiva declara la vacancia del presidente de la República”, anunció el jefe encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi.

El Parlamento elegirá el miércoles 18 de febrero a un nuevo jefe del Legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina de Perú hasta el 28 de julio.

Jerí se enfrentaba hasta a siete pedidos de censura impulsados por la minoritaria oposición izquierdista y un bloque de partidos de derecha que querían removerlo por “inconducta funcional y falta de idoneidad” para ejercer el cargo.

Su mandato finaliza en julio, mientras que la vacancia se produce a escasas semanas de las elecciones generales del 12 de abril.

“Yo no he cometido ningún delito. Tengo la plena suficiencia moral para poder ejercer la Presidencia de la República”, declaró Jerí en una entrevista por televisión la noche del domingo.

El presidente interino de Perú, José Jeri, habla con legisladores en el Congreso en Lima, Perú, el miércoles 21 de enero de 2026. (Foto AP/Martín Mejía) Foto: AP

Luego de un inicio rutilante con una aprobación de casi 60 % en los sondeos debido al impulso que dio a la lucha contra el crimen organizado, la popularidad de Jerí cayó a 37 % en febrero.

Las críticas surgieron cuando la fiscalía le abrió en enero una investigación preliminar por el presunto delito de “tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses” tras conocerse una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.

A ese encuentro, Jerí acudió encapuchado.

Su situación se complicó la semana pasada con otra indagación por “tráfico de influencias” ante su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno.

José Jerí Oré, durante su juramento como presidente de la República. Foto: @congresoperu

La rapidez con la que se tramita la censura ha sido relacionada con la campaña electoral, que registra un récord de más de 30 candidatos presidenciales.

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien encabeza las encuestas, ha sido el más enfático en reclamar la renuncia de Jerí, asegurando que “es operador de decenas de grupos chinos que entran a palacio en masa”.

La destitución se dio a pesar de que el embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, defendió la continuidad de Jerí en entrevista al diario financiero Gestión.

“Para la estabilidad del país, creo que debería bajarse el tono, asegurar unas elecciones dignas y que el presidente siga en funciones”, dijo el diplomático estadounidense.

*Con información de AFP.