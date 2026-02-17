MUNDO

El Congreso de Perú debate la destitución del presidente interino José Jerí

Jerí enfrenta hasta siete pedidos de censura impulsados por la minoritaria oposición.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
17 de febrero de 2026, 1:46 p. m.
El presidente de Perú, José Jerí, declaró el estado de emergencia en el país.
El presidente de Perú, José Jerí, declaró el estado de emergencia en el país. Foto: AFP

El Congreso de Perú debate este martes en sesión extraordinaria una moción de destitución del presidente interino José Jerí, el séptimo jefe de Estado en 10 años, a quien la fiscalía investiga por dos casos de presunto tráfico de influencias.

Jerí fue jefe del Congreso hasta que el 10 de octubre reemplazó en la presidencia a Dina Boluarte, destituida por el parlamento en un juicio político relámpago en el que se alegó su incapacidad para resolver una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo.

La propuesta contra Jerí, de 39 años y cuyo mandato finaliza en julio, se produce a escasas semanas de las elecciones generales del 12 de abril.

El presidente interino de Perú, José Jeri (centro-izquierda), habla con legisladores, junto al congresista Elvis Vergara, en el Congreso de Lima, Perú, el miércoles 21 de enero de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)
El presidente interino de Perú, José Jeri (centro-izquierda), habla con legisladores, junto al congresista Elvis Vergara, en el Congreso de Lima, Perú, el miércoles 21 de enero de 2026. (Foto AP/Martín Mejía) Foto: AP

La sesión empezó a las 10:00 a.m. y debe extenderse varias horas.

Mundo

José Antonio Kast cuestiona ayuda humanitaria que enviará Gabriel Boric a Cuba

Mundo

Estados Unidos confirma tres ataques a embarcaciones narco que dejaron un saldo de 11 muertos

Mundo

La potencia militar que desafía al mundo construirá el tren submarino más veloz

Mundo

Estos son los 4 países de América Latina que no hablan español

Mundo

Lo que se sabe de la investigación contra Shein por venta de muñecas sexuales con aspecto infantil

Mundo

Hillary Clinton hace grave acusación contra Donald Trump y denuncia un “encubrimiento” en relación con el caso Epstein

Mundo

Donald Trump habló sobre defensa de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela

Mundo

Principales países productores de aguacate en Latinoamérica en 2026

Mundo

Mujer pensó que le había llegado una serenata por San Valentín y era un operativo para capturarla: en video, así fue su reacción

Mundo

¿Ocho presidentes en una década? Congreso de Perú discutirá la destitución del mandatario actual

“El número de congresistas hábiles es de 115 y la mayoría es de 58”, dijo el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, al abrir el debate.

En los exteriores del local parlamentario, un pequeño grupo de manifestantes llevaba carteles a favor de la destitución de Jerí por haber convertido el palacio presidencial “en un burdel”.

¿Ocho presidentes en una década? Congreso de Perú discutirá la destitución del mandatario actual

Jerí enfrenta hasta siete pedidos de censura impulsados por la minoritaria oposición izquierdista y un bloque de partidos de derecha que buscan removerlo por “inconducta funcional y falta de idoneidad” para ejercer el cargo.

“Yo no he cometido ningún delito. Tengo la plena suficiencia moral para poder ejercer la presidencia de la República”, declaró Jerí en una entrevista por televisión la noche del domingo.

Esta fotografía difundida por el Congreso peruano muestra una vista general de una sesión plenaria en la que los miembros debaten una moción de censura contra el Ministro del Interior de Perú, Juan José Santivañez, en Lima el 21 de marzo de 2025. (Photo by Ernesto ARIAS / Peruvian Congress / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / PERUVIAN CONGRESS / ERNESTO ARIAS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Congreso peruano quiere tumbar al presidente. Foto: AFP

Crisis institucional

“Tener un nuevo relevo en la presidencia -el cuarto en el actual lustro político- no resolverá nada de la profunda crisis institucional que vive el país”, dijo a la AFP el analista político Augusto Álvarez.

Además, “será difícil encontrar en el Congreso actual -con evidencia de mediocridad y sospecha sólida de corrupción generalizada- un reemplazo con legitimidad política”, agregó.

El Congreso requiere de mayoría simple para censurarlo. En caso de destitución, deberá elegir a un nuevo jefe del Legislativo, quien automáticamente asume la presidencia interina de Perú.

El presidente interino de Perú, José Jeri, habla con legisladores en el Congreso en Lima, Perú, el miércoles 21 de enero de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)
El presidente interino de Perú, José Jeri, habla con legisladores en el Congreso en Lima, Perú, el miércoles 21 de enero de 2026. (Foto AP/Martín Mejía) Foto: AP

Luego de un inicio rutilante con una aprobación de casi un 60 % en los sondeos debido al impulso que dio a la lucha contra el crimen organizado, la popularidad de Jerí cayó a 37 % en febrero.

Las críticas surgieron cuando la fiscalía le abrió en enero una investigación preliminar por el presunto delito de “tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses” tras conocerse una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno. A ese encuentro Jerí acudió encapuchado.

Con información de AFP*

VER MÁS

Perú

Más de Mundo

José Kast y Gabriel Boric, candidatos a la presidencia de Chile.

José Antonio Kast cuestiona ayuda humanitaria que enviará Gabriel Boric a Cuba

Estados Unidos sigue atacando embarcaciones cargadas con droga en el Pacífico y el Caribe

Estados Unidos confirma tres ataques a embarcaciones narco que dejaron un saldo de 11 muertos

Futuristic train at speed

La potencia militar que desafía al mundo construirá el tren submarino más veloz

En Sudamérica, la distribución del poder se muestra de manera singular en Chile y Bolivia, con Valparaíso, la ‘joya del Pacífico’, siendo un centro legislativo clave.

Estos son los 4 países de América Latina que no hablan español

El Servicio Postal de EE.UU. dejó de aceptar paquetes procedentes de China y Hong Kong debido a este cambio.

Lo que se sabe de la investigación contra Shein por venta de muñecas sexuales con aspecto infantil

Donald Trump y Hilary Clinton

Hillary Clinton hace grave acusación contra Donald Trump y denuncia un “encubrimiento” en relación con el caso Epstein

Donald Trump, Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez.

Donald Trump habló sobre defensa de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela

Las tensiones entre ambos países ha incrementado

Alerta en Oriente Medio: Irán amenazó a EE. UU. con atacar su portaviones usando “su arma más peligrosa capaz de hundirlo”

.

“Cuba es ahora mismo una nación fallida”: Donald Trump vuelve a poner los ojos en la isla

Noticias Destacadas