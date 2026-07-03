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“No vamos a esperar un minuto más”: Keiko Fujimori emite su primer mensaje como presidenta electa

El candidato izquierdista, Roberto Sánchez, ha cuestionado la legitimidad de los resultados.

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Redacción Mundo
3 de julio de 2026 a las 6:21 p. m.
Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, saluda tras votar durante las elecciones generales en Lima, Perú.
Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, saluda tras votar durante las elecciones generales en Lima, Perú. Foto: AP

Keiko Fujimori afirmó este viernes, 3 de julio, que empieza una “nueva etapa” para Perú, después de que la justicia electoral de su país la proclamara oficialmente como presidenta electa para el período 2026-2031.

Lula da Silva y Keiko Fujimori
Lula da Silva, aliado de Gustavo Petro, rompió el silencio y se pronunció sobre triunfo de Keiko Fujimori

El anuncio cierra un capítulo importante de los ajustados comicios en el país, que busca dejar atrás una década de inestabilidad política. Su victoria por un estrecho margen había sido confirmada el lunes con la conclusión del escrutinio.

“Hoy comienza una nueva etapa para el Perú”, dijo la mandataria electa, de 51 años, en una declaración a la prensa en la sede de su partido, Fuerza Popular, en Lima. Una etapa de “responsabilidad, de diálogo y de resultados”, agregó.

“Perú necesita recuperar el orden en sus calles, en sus instituciones y en el Estado”.

Poco antes, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, había proclamado a “Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidente de la República” para el período 2026-2031.

La hija del expresidente Alberto Fujimori, fallecido en 2024, tendrá el reto de combatir la criminalidad en auge y estimular una economía que crece por debajo de su potencial, y que en los próximos meses podría verse afectada por el fenómeno climático El Niño.

La presidenta electa recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá el cargo el día 28 para suceder al mandatario interino José María Balcázar.

Según el escrutinio final del balotaje del 7 de junio, la líder conservadora obtuvo 50,135% frente al 49,865% de su rival izquierdista Roberto Sánchez.

“Más allá de la alegría de este resultado, no vamos a esperar un minuto más porque estamos aquí para resolver los problemas del país y empezar a tomar decisiones”, dijo este viernes, al prometer empeño en la transición. “Sabemos que los ciudadanos esperan resultados”, dijo.

La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, saluda a sus simpatizantes en el distrito de San Juan de Lurigancho en Lima, Perú.
Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa de Perú, casi un mes después de las elecciones

“Papá Fujimori”

Perú ha tenido ocho presidentes diferentes desde 2016. Varios de ellos fueron destituidos por el Congreso o renunciaron antes de correr la misma suerte.

“Es penoso y vergonzoso para nosotros como ciudadanos no tener autoridades con carácter y compromiso” para sacar el país adelante, dijo a la AFP Janet, una ama de casa de 50 años que deposita en Keiko “las mejores expectativas”.

Como ella, decenas de seguidores celebraron eufóricos la proclamación afuera del partido, llevando pancartas y camisetas con la cara de la futura presidenta.

Su victoria marca el regreso del fujimorismo al poder, un cuarto de siglo después de la caída de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo legado divide profundamente a los peruanos.

Keiko Fujimori, candidata presidencial. Virtual ganadora en Perú
Keiko Fujimori, candidata presidencial. Virtual ganadora en Perú Foto: AFP

El conteo de la segunda vuelta demoró tres semanas en completarse, y desde que perdió la delantera, el izquierdista Sánchez ha cuestionado la legitimidad de los resultados.

Heredero político del exmandatario Pedro Castillo, que está preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022, Sánchez alega irregularidades en los votos del exterior.

El JNE ya rechazó un pedido para anular estos votos por considerar infundadas sus alegaciones y Sánchez acudió esta semana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionando los resultados.

Con información de AFP*