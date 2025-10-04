Suscribirse

Nación

Petro le respondió a papá de soldado que se habría quitado la vida y que lo llamó mentiroso: “No hay que matarse por el amor”

El jefe de Estado sorprendió con un nuevo mensaje que le envió al papá del uniformado.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Nación
4 de octubre de 2025, 6:54 p. m.
Gustavo Petro y papá de soldado fallecido.
Gustavo Petro y papá de soldado fallecido. | Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: @UltimaHoraCR

El presidente Gustavo Petro respondió a Luis Carlos Mejía, padre de un soldado que se habría quitado la vida, después de que este lo calificara de mentiroso y le pidiera respetar el dolor por el que está pasando junto a su familia.

Todo se originó después de que el mandatario asegurara que el uniformado había suicidado por motivos amorosos, algo que ha hecho que le lluevan fuertes críticas al presidente.

.
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia de la República

En esta oportunidad, a través de su cuenta de X, el jefe de Estado aclaró que nunca habló del amor familiar, sino del amor de pareja.

"El enamoramiento es ni más ni menos el sentimiento que permite la reproducción de la vida. Del enamoramiento, como en un fluir hacia adelante, se reproduce la humanidad. Amar con todo y reproducir la vida, es la ansiedad que vibra en todo joven, hombre o mujer. Es el fundamento biológico de la especie humana”, escribió.

Contexto: “No lo quiero ver en mi casa”: padre de soldado fallecido envía contundente mensaje a Gustavo Petro

Petro afirmó que él es un “amante de la vida” y aprovechó para aconsejar a los jóvenes, pidiéndoles que, cuando se entreguen a una mujer, lo hagan plenamente.

De hecho, sostuvo que en estas situaciones se debe “sentir cada instante delicioso” y “sentir la vibración intensa de la vida”, pues, según él, eso es lo que vuelve los momentos inolvidables.

“La dialéctica me ha enseñado que la vida es un fluir, que lo que hoy es, no será mañana, que el movimiento tiene como fundamento la contradicción, que el amor puede tornarse en su contrario, que el amor siempre lleva el dolor como compañero”, señaló.

Contexto: Papá de soldado muerto vuelve a cuestionar a Petro por decir que se suicidó por amor: “No sea mentiroso”

En su mensaje, Petro confesó que, más allá de los dolores físicos que ha experimentado, los mayores sufrimientos de su vida han sido los del amor.

Por todo ello, el presidente sostuvo que entiende a la perfección al soldado que, al parecer, se quitó la vida. “Si hubiera estado ahí, lo abrazó y le cuento mi experiencia y hubiera podido enseñarle algunas cosas”, dijo.

“No hay que matarse por el amor, porque el amor es también un fluido y una energía; y, como energía, según las leyes de la termodinámica, se transforma, fluye, pero permanece”, añadió.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El gobierno de Gustavo Petro no respalda revocar el Congreso, como propone Daniel Quintero: esto dijo Eduardo Montealegre a SEMANA

2. Petro le respondió a papá de soldado que se habría quitado la vida y que lo llamó mentiroso: “No hay que matarse por el amor”

3. Paola Turbay habló sobre la muerte de Miguel Uribe y reveló detalle que no había contado del día del atentado: “Casi me muero”

4. Emisarios de Donald Trump viajan a Egipto para cerrar con Hamás la liberación de los secuestrados

5. Tabla de posiciones de la Premier League: hay nuevo líder luego de Chelsea vs. Liverpool

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo Petrosoldado

Noticias Destacadas

Gustavo Petro y papá de soldado fallecido.

Petro le respondió a papá de soldado que se habría quitado la vida y que lo llamó mentiroso: “No hay que matarse por el amor”

Redacción Nación
Migración Colombia para salir del país en el aeropuerto El Dorado.

Caos en el aeropuerto El Dorado: usuarios denunciaron largas filas para salir del país en el inicio de la semana de receso

Redacción Nación
Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco dejó en evidencia nuevo detalle sobre su subsidio con UNAD y mostró pruebas: “Qué error tan grande”

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.