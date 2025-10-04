Petro le respondió a papá de soldado que se habría quitado la vida y que lo llamó mentiroso: “No hay que matarse por el amor”

El presidente Gustavo Petro respondió a Luis Carlos Mejía, padre de un soldado que se habría quitado la vida, después de que este lo calificara de mentiroso y le pidiera respetar el dolor por el que está pasando junto a su familia.

Todo se originó después de que el mandatario asegurara que el uniformado había suicidado por motivos amorosos, algo que ha hecho que le lluevan fuertes críticas al presidente.

En esta oportunidad, a través de su cuenta de X, el jefe de Estado aclaró que nunca habló del amor familiar, sino del amor de pareja.

"El enamoramiento es ni más ni menos el sentimiento que permite la reproducción de la vida. Del enamoramiento, como en un fluir hacia adelante, se reproduce la humanidad. Amar con todo y reproducir la vida, es la ansiedad que vibra en todo joven, hombre o mujer. Es el fundamento biológico de la especie humana”, escribió.

Petro afirmó que él es un “amante de la vida” y aprovechó para aconsejar a los jóvenes, pidiéndoles que, cuando se entreguen a una mujer, lo hagan plenamente.

De hecho, sostuvo que en estas situaciones se debe “sentir cada instante delicioso” y “sentir la vibración intensa de la vida”, pues, según él, eso es lo que vuelve los momentos inolvidables.

Cuando me referí al amor en el caso del joven soldado que se suicidó, no me referí al amor familiar, sino al amor hacia la mujer, es decir, el enamoramiento, que es de lo más bello que pueda sentir un ser humano.



— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 4, 2025

“La dialéctica me ha enseñado que la vida es un fluir, que lo que hoy es, no será mañana, que el movimiento tiene como fundamento la contradicción, que el amor puede tornarse en su contrario, que el amor siempre lleva el dolor como compañero”, señaló.

En su mensaje, Petro confesó que, más allá de los dolores físicos que ha experimentado, los mayores sufrimientos de su vida han sido los del amor.

Por todo ello, el presidente sostuvo que entiende a la perfección al soldado que, al parecer, se quitó la vida. “Si hubiera estado ahí, lo abrazó y le cuento mi experiencia y hubiera podido enseñarle algunas cosas”, dijo.