Papá de soldado muerto vuelve a cuestionar a Petro por decir que se suicidó por amor: “No sea mentiroso”

El hombre le volvió a responder al presidente por otra declaración que entregó sobre la muerte de su hijo y los motivos que habría detrás.

Redacción Semana
4 de octubre de 2025, 11:44 a. m.
Luis Carlos Mejía, papá de soldado muerto, y el presidente Gustavo Petro.
Luis Carlos Mejía, papá de soldado muerto, y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Foto 1: @luiscarlosmeji7 / Foto 2: AFP

Luis Carlos Mejía, papá de un soldado identificado como Carlos José y quien murió en los últimos días, le volvió a mandar un duro mensaje al presidente Gustavo Petro por referirse al caso de su hijo y hablar de los supuestos motivos por los que, al parecer, se suicidó.

Esta nueva arremetida se dio después de que el jefe de Estado, durante un acto público en la Casa de Nariño, asegurara que el uniformado se había quitado la vida por amor.

El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 29 de septiembre de 2025, en Bogotá
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

“El papá me invitó a la casa, voy a averiguar un poco más, ¿pero por qué se suicida un soldado por amor? No sé si era la novia y se mató por ella, no compitió como le toca a los hombres“, señaló.

Incluso, Petro fue más allá y afirmó que de pronto lo que pudo haber sucedido es que otro sujeto con más dinero le pudo haber quitado a la mujer.

Contexto: “No lo quiero ver en mi casa”: padre de soldado fallecido envía contundente mensaje a Gustavo Petro

“El dinero es la base de mantenimiento en esta sociedad. Si el soldado no tiene el mínimo digno, si el patrullero no tiene el mínimo digno: ¿Cómo le exige la sociedad que vaya a arriesgar su vida en donde hay peligro?“, añadió.

Estas palabras no le gustaron para nada al papá del uniformado, quien no dudó en volver a responderle, aunque en esta oportunidad lo hizo de una manera más corta, pero contundente.

“No sea mentiroso, presidente. Vuelvo y repito: respete nuestro dolor”, escribió en su cuenta de X.

Esto se suma a un video que previamente había publicado en esta misma red social y en el que le respondió al máximo mandatario por las afirmaciones que hizo en X sobre el caso de su hijo.

Contexto: “Indolente”: le caen a Petro por mensaje sobre muerte de un soldado y, tras la ola de críticas, publicó otro ‘post’

El hombre confirmó que ya despidieron por última vez a Carlos José y, por lo mismo, le exigió a Petro no utilizar la muerte de él para sacar réditos políticos.

De hecho, contrario a lo que dijo el presidente, Luis Carlos Mejía dejó en claro que no lo invitaría a su casa. “No necesito nada de usted, no necesito nada de su Gobierno”, dijo.

“Mi hijo pudo haber tenido muchas carencias, pero le puedo garantizar que si hay alguna cosa que no le faltó a mi hijo fue amor. Se creó en una familia humilde, pero honesta y con valores”, añadió.

