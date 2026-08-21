MinTransporte pide suspender tres nuevas cámaras de fotomultas en la vía Barranquilla-Cartagena: “Son excesivas”

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, se pronunció frente a la polémica que se desató por las tres nuevas cámaras en la Vía al Mar entre Barranquilla y Cartagena. La jefa de esta cartera las calificó como “excesivas” y pidió la suspensión de las tres nuevas que entraron en funcionamiento.
“Siete cámaras de velocidad en la autopista Barranquilla–Cartagena son excesivas. Por eso, ante el conflicto de competencias existente, solicitamos a la @ansvcol suspender la entrada en operación de las tres nuevas cámaras autorizadas, que se sumarían a las cuatro actuales”, detalló.
Siete cámaras de velocidad en la autopista Barranquilla–Cartagena son excesivas. Por eso, ante el conflicto de competencias existente, solicitamos a la @ansvcol suspender la entrada en operación de las tres nuevas cámaras autorizadas, que se sumarían a las cuatro actuales.— Elsa Noguera (@elsanoguerabaq) August 21, 2026
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Para Noguera, las fotomultas tienen un fin y es poder salvar vidas en las diferentes vías donde las instalen con un sustento técnico.
“La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo. Priorizaremos soluciones integrales de ingeniería, señalización, pedagogía y control”, agregó.
El Ministerio de Transporte dio a conocer que adelantará una revisión integral de la seguridad vial del corredor que incluya los niveles de accidentalidad, los límites de velocidad, la señalización y las condiciones de la infraestructura.
Por su parte, Carlos Granados, director del Tránsito del Atlántico, explicó en su momento: “Después de haberse instalado la cámara, seguiremos trabajando y diciendo que va a haber un tiempo de gracia en el momento que se instale. La fecha depende de los permisos por parte de la ANI”.
Y es que Mario Muvdi, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) en el Atlántico, en diálogo con el diario El Heraldo, cuestionó estas nuevas cámaras que afectan al turismo.
“Perjudica a los turistas que llegan a Barranquilla por tierra, porque el viaje será más demorado. Si ponen multa, la gente va a molestarse y va a evitar viajar, y eso sí nos va a perjudicar, porque parece que fueran a cazar multas. No es lógico ni justo”, afirmó al periódico barranquillero.