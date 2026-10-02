La transformación del transporte público también pasa por la manera en que los usuarios pagan sus pasajes. En Colombia, donde el efectivo sigue siendo habitual en buena parte del transporte colectivo, las alternativas digitales abren nuevas posibilidades para facilitar los desplazamientos y mejorar la operación de las empresas transportadoras. Rionegro es uno de los municipios que avanza en esta dirección.

El colombiano que transformó los pagos en el transporte público de Cali: “Es el primer sistema de pago abierto”

Allí, un grupo de empresarios, en articulación con la Secretaría de Movilidad y la compañía Luup, puso en marcha un piloto de pagos electrónicos para facilitar el acceso al servicio y optimizar los procesos de recaudo. La iniciativa comenzó con 35 buses asignados a cinco rutas.

El sistema permite pagar con tarjetas débito y crédito, sin eliminar la opción del efectivo. Pablo Villarreal, CEO de Luup, empresa especializada en tecnologías para la movilidad, destacó que en las primeras dos semanas, el 15 % de las transacciones se realizó con tarjetas débito y crédito.

En Cali, esa proporción llegó al 10 % al cabo de un año. Aunque los periodos de medición son distintos, las cifras ofrecen una referencia sobre la adopción de estos medios de pago. Durante el webinar “Del efectivo a la era de la movilidad inteligente”, realizado por Foros Semana, Villarreal explicó que “la experiencia de usuario ha mejorado significativamente porque las personas no se limitan a un solo medio de pago, pueden hacerlo con cualquier tarjeta bancaria o en efectivo.

Pablo Villarreal, CEO de Luup. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Esto agiliza el ingreso a los sistemas de transporte masivo y evita largas filas y demoras para acceder al servicio”, puntualizó. La digitalización también puede reducir los costos y riesgos asociados con el manejo del efectivo.

Según las estimaciones de Luup, estos representan entre el 20 y el 30 % e incluyen el traslado y la administración del dinero, la evasión y las pérdidas por fraude. Villarreal también resaltó que la comunicación ha sido clave para implementar el sistema.

La coordinación entre los transportadores, el sector público y Luup ha permitido informar a los usuarios sobre los beneficios, acompañarlos en el proceso de pago y resolver sus inquietudes. Este trabajo busca generar confianza en aspectos como la privacidad de la información y la seguridad de las transacciones digitales.

Además, el sistema cuenta con un centro de control para atender consultas y reclamos. En el desarrollo de estas soluciones, Luup trabaja en la adaptación de sus herramientas a los protocolos de pago utilizados en el transporte, como Pay As You Go y MTT, con el fin de facilitar transacciones ágiles y seguras.

“Colombia ha sido uno de los pocos países de América Latina en avanzar en la modernización de sus sistemas de transporte público, demostrando que está a la vanguardia tecnológica y busca impulsar soluciones innovadoras que lo conviertan en pionero a nivel mundial”, dijo Villarreal.

El directivo agregó que la empresa trabaja en plataformas modulares que puedan adaptarse a diferentes tipos de operación, desde cooperativas de transporte hasta sistemas masivos.

Entre las alternativas que se exploran está la incorporación de pagos mediante códigos QR, una modalidad extendida en el comercio colombiano que podría abrir nuevas opciones para los pasajeros. El piloto de Rionegro muestra cómo la incorporación de nuevos medios de pago puede aportar información para mejorar la gestión del transporte colectivo.

Pagos abiertos, IA y control de flota: la movilidad del futuro ya comenzó en Colombia

La posibilidad de identificar patrones de demanda y ajustar las frecuencias abre una oportunidad para que otras empresas evalúen soluciones digitales adaptadas a las necesidades de sus operaciones y sus pasajeros