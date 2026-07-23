Por este error se puede empeorar la ansiedad de un perro, y muchos lo cometen

Muchos dueños de perros creen que ignorar a su mascota al regresar a casa o dejarla encerrada durante largas horas ayudará disminuir la ansiedad por separación. Sin embargo, expertos en comportamiento animal advierten que estas prácticas pueden ser contraproducentes y llegarían a complicar la recuperación emocional del animal.

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La ansiedad por separación es un problema frecuente que aparece cuando el perro experimenta un nivel elevado de estrés al quedarse solo.

Algunos ladran constantemente, destrozan objetos, rascan puertas, hacen sus necesidades dentro de la casa o permanecen inquietos hasta que su dueño regresa a casa. Estas conductas no buscan castigar a nadie, sino que reflejan un momento de angustia agudo.

Expertos señalan que uno de los errores más comunes es vivir cada despedida o cada reencuentro con una gran intensidad. Aunque resulta tentador llenar de abrazos y caricias al perro al volver, una bienvenida exagerada puede reforzar la dependencia emocional y aumentar la expectativa sobre el regreso de la persona.

Del mismo modo, ignorarlo totalmente tampoco es la respuesta ni lo que se debe hacer. Lo recomendable es saludarlo con tranquilidad, esperar a que se relaje y después interactuar de forma natural. Así, el animal aprende que las llegadas y salidas forman parte de la rutina y no implican algo extraordinario.

Consejos para dejar a los perros solos en la casa. Foto: Getty Images

Otra practica que puede causar dudas es encerrarlo en una habitación o en una jaula mientras el dueño no está en casa. Si el perro ya presenta ansiedad, esta medida podría aumentar la sensación de aislamiento y elevar su estrés, especialmente si no ha sido acostumbrado desde tiempo antes a ese espacio.

Los especialistas, según el portal Experto Animal, recomiendan trabajar la autonomía del perro de manera gradual. Esto incluye ofrecer juguetes interactivos, hacer juegos, establecer rutinas estables y practicar salidas breves que aumenten de duración poco a poco.

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En los casos más severos, la ayuda de un veterinario o un etólogo puede ser fundamental para diseñar un tratamiento adecuado.

Entender que la ansiedad por separación es un problema emocional, y no un acto de desobediencia, cambia por completo la manera de tratarlo. Con paciencia, constancia y estrategias basadas en el bienestar animal, muchos perros logran sentirse más seguros cuando permanecen solos y desarrollan una relación más equilibrada con sus cuidadores. La clave está en construir confianza paso a paso, evitando mitos que solo vuelven más complejo el problema.