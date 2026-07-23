La montaña de 4.020 metros que desafía a los aventureros y queda a solo tres horas de Medellín

Apenas a tres horas por carretera desde Medellín se encuentra uno de los mayores retos para los amantes del senderismo y el montañismo en Colombia. Se trata del Cerro San Nicolás, una imponente cumbre de 4.020 metros sobre el nivel del mar ubicada en la Reserva Natural y Forestal Farallones del Citará, en jurisdicción del municipio de Ciudad Bolívar, en el suroeste antioqueño.

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Este destino se ha convertido en uno de los favoritos para quienes buscan experiencias extremas en medio de la naturaleza. Además de ser una de las montañas más altas de Antioquia, el recorrido hasta la cima está catalogado con nivel de dificultad cinco, el máximo en la escala de montaña, debido a su relieve agreste (terreno irregular y difícil de transitar), los senderos estrechos y el pronunciado desnivel que exige resistencia física y mental.

Si la pregunta es cómo llegar a este lugar, el viaje comienza en Ciudad Bolívar, ubicado a unos 105 kilómetros de Medellín. Desde allí, los excursionistas deben abordar un vehículo de tracción 4x4 que los transporta hasta la vereda El Ardedero, punto donde realmente inicia la aventura a pie.

@linaprofunda ¡La cumbre más alta de Antioquia: Farrallones de Citará! Guarden este video para cuando decidan vencer sus límites y permitirse que la montaña les enseñe lo que necesitan aprender! 📍Cerro San Nicolás 🥾Nível: alto, solo para senderistas con experiencia ❤️‍🩹 ¡Aprenderás! 💫 @viajeapie_ tiene esta ruta #senderismo #antioquia #cumbre #montaña ♬ original sound - Lina Profunda

¿Cómo subir la montaña más alta de Antioquia?

La caminata suele llevarse a cabo en tres jornadas, que se dividen de la siguiente manera:

El primer día está marcado por una caminata de entre siete y nueve horas mientras los montañistas cargan su propio equipo de campamento, hidratación y más. En el trayecto deben superar zonas húmedas, gangosas y rocas resbaladizas antes de instalar el campamento base, ubicado entre los 3.200 y 3.245 metros de altitud.

@opitaviajero_ ⛰️ CITARÁ INDOMABLE 🏔️🔥 A lo largo de estos años he tenido la oportunidad de realizar varios ascensos a esta montaña increíble, recorriendo sus filos, sus cambios de clima y esos amaneceres que hacen que todo el esfuerzo valga la pena. Ahora es momento de regresar en modalidad camping. 🏕️🔥 Tres días entre niebla, roca, frailejones y una de las panorámicas más brutales de la cordillera occidental. Una experiencia exigente para quienes disfrutan la verdadera alta montaña. 🥾⛺ Los Farallones nos esperan una vez mas 📅 15 al 17 de agosto 🥾 27 KM aprox ⛰️ Nivel 5 – Exigente 🏕️ Modalidad camping 💰 $560.000 📲 302 842 8522 FarallonesDeCitará CitaráIndomable SendaAndina MontañismoColombia CampingDeMontaña ♬ sonido original - Influedsel

El segundo día iniciar en la madrugada con el llamado ataque a la cumbre. Durante este tramo, el bosque andino da paso al páramo húmedo, mientras la temperatura desciende considerablemente y puede oscilar entre los 20 y 5 grados Celsius. Finalmente, las personas alcanzan la cima del Cerro San Nicolás, desde donde disfrutan una vista privilegiada de la Cordillera Occidental.

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Más allá del esfuerzo físico, los Farallones del Citará resaltan por su riqueza ambiental, la biodiversidad y sus paisajes andinos. Precisamente esa combinación entre aventura, naturaleza y exigencia convierte este recorrido en una experiencia inolvidable para quienes buscan conquistar una de las montañas más reconocidas del departamento.