Cultura

Prográmese, así serán los Carnavales de Ocaña 2026: actividades, horarios y cierres viales

Estas festividades se desarrollarán del 4 al 6 de enero.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

1 de enero de 2026, 4:14 p. m.
La Alcaldía de Ocaña invita a la ciudadanía a disfrutar de estos eventos culturales.
El 2026 llega recargado con múltiples festividades en diferentes partes de Colombia, donde las administraciones municipales tienen programados actividades culturales para los primeros días de enero.

La Alcaldía de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, dio a conocer el horario oficial de los Carnavales de Ocaña que darán inicio a partir de la 1:00 p. m. del domingo 4 de enero hasta las 11:59 p. m. del martes 6 de enero de 2026.

Las festividades comenzarán con el tradicional desfile de carrozas y desfile de comparsas que será desde la calle 7 (Federación de Cafeteros) enlazando con la calle 11 hasta la carrera 15A (Parque San Agustín) continuando en sentido norte-sur por la calle 11 hasta la Plazoleta de San Francisco.

El 6 de enero se llevará a cabo la segunda edición de la carrera de Carros de Balineras, por lo que habrá cierres en la calle 11 desde la carrera 14 hasta El Martinete.

Los eventos culturales, artísticos y recreativos se realizarán en la Plaza 29 de mayo y el parque de San Francisco.

“Una actividad pensada para compartir, reír y vivir el espíritu de los Carnavales de Ocaña. Inscripciones abiertas hasta el 3 de enero. Empresas e instituciones pueden sumarse con propuestas creativas. Un espacio para el encuentro, la alegría y la identidad ocañera”, detalló la Alcaldía.

Prohibiciones en la Zona Cero

(Los días 4 y 5 de enero de 2026 desde las 12:00 m hasta las 9:00 p. m. y el día 6 de enero desde las 12:00 m hasta las 11:59 p. m.)

Se prohíbe en la Zona Cero y durante los Carnavales de Ocaña 2026, el uso de agua, espumas, harina, pinturas y pólvora, así como la venta de bebidas en envase de vidrio en todo el municipio. Asimismo, no se permite la venta ambulante, estacionaria y semifija sin previo permiso de la Administración Municipal.

Se prohíbe la circulación de motocicletas desde las 2:00 p. m. de los días 4 y 5 de enero de 2026 hasta las 5:00 a. m. de los días 5, 6 y 7 respectivamente.

Prográmese, así serán los Carnavales de Ocaña 2026: actividades, horarios y cierres viales

