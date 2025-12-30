Enero de festivales en Colombia: prográmese para recorrer el país este inicio de año

El inicio de 2026 se perfila como un mes histórico para la cultura colombiana. Mientras el país retoma su ritmo, varias regiones abren sus puertas con programaciones que combinan tradición y modernidad.

Pero el éxito de este recorrido exige una planeación inteligente, no solo logística sino también financiera. En festividades donde la esencia está en lo local, desde artesanías que se compran en una plaza hasta gastronomía típica, el acceso al efectivo es la llave que abre todas las puertas.

Novedades que marcarán la agenda

1. Carnaval de Negros y Blancos (Pasto, 2 al 7 de enero): Bajo el lema “Un viaje mágico”, el 2026 destaca por la apertura de los talleres de artesanos al público en esta fiesta tradicional nariñense, permitiendo ver de cerca la creación de las carrozas monumentales antes del Desfile Magno del 6 de enero. El 3 de enero, el desfile “Canto a la Tierra” contará con más de mil artistas en escena, una cifra récord para esta versión.

2. 69° Feria de Manizales (3 al 11 de enero): La “Ciudad de las Puertas Abiertas” tirará la casa por la ventana con un cartel musical de lujo. El 5 de enero, la Plaza de Bolívar recibirá a Sebastián Yatra en el Gran Pregón, mientras que el Gran Concierto del 10 de enero contará con Silvestre Dangond, Carlos Vives, Blessd, Calibre 50, Giovanny Ayala y Hamilton. Entre las novedades técnicas, la feria incluirá una pista de patinaje sobre hielo y competencias de paintball milsim, diversificando su oferta tradicional.

3. Cartagena Festival de Música (4 al 12 de enero): Este año es especial, pues el festival celebra 20 años de existencia. Bajo la temática “El alma y el cuerpo”, se presentarán leyendas como Paquito d’Rivera y el innovador Cody Fry junto a la Filarmónica Joven de Colombia. Será un recorrido por el legado de Bach, Mozart y Beethoven en los escenarios coloniales de la Heroica.

4. Hay Festival Cartagena (29 de enero al 1 de febrero): La edición 21 en Colombia reunirá a más de 180 invitados de 25 países. Entre las figuras confirmadas están los escritores Leonardo Padura y Leila Guerriero, quienes celebrarán los 50 años del diario El País de España. Además, la tecnología se toma el festival con debates sobre inteligencia artificial y sostenibilidad.

5. Fiestas del 20 de enero (Sincelejo): La capital de Sucre estrena el “Fandangómetro” en el Parque Guacarí y un superconcierto con Carlos Vives y Joaquín Guiller. El desfile “Veintenerito” seguirá siendo el alma de la fiesta para los más pequeños.

Consejos de seguridad y finanzas

