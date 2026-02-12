La millonaria cifra de turistas que recibirá Brasil por las festividades de carnaval

Más de 65 millones de personas asistirán a las festividades de carnaval en las calles de las ciudades brasileñas, lo que supone un crecimiento del 22 % respecto al año anterior, según estimaciones del Ministerio de Turismo de Brasil y la Agencia Brasileña de Promoción Internacional de Turismo (Embratur).

Solo en las principales capitales del país, incluidas Río de Janeiro, São Paulo, Salvador y Belo Horizonte, se prevé una convocatoria que supere los 40 millones de asistentes.

Río de Janeiro, la ciudad que acoge la celebración más conocida a nivel global, espera la llegada de ocho millones de turistas que dejarán unos 1.000 millones de dólares (842 millones de euros) en su economía local. La ocupación hotelera se sitúa cerca del 98 % gracias a la actividad de 462 comparsas callejeras y los tradicionales desfiles en el Sambódromo.

El Gobierno federal, a través del ministerio de Cultura y Embratur, ha destinado 2,3 millones de dólares (1,9 millones de euros) para apoyar las 12 escuelas de samba del Grupo Especial en esta ciudad, distribuidos de forma igualitaria.

En Bahía, el volumen de reservas y ventas de pasajes internacionales hacia el estado aumentó un 43 % por el impulso de los turistas argentinos y portugueses.

Por su parte, en São Paulo se esperan más de 16 millones de personas que participarán del desfile de 600 ‘blocos’, mientras que en Belo Horizonte se esperan 6,2 millones de asistentes, con un impacto económico de 190 millones de dólares (159 millones de euros).

En paralelo, Recife y Olina prevén atraer a 3,6 y a 4 millones de personas, respectivamente, con un carnaval que cuenta con sus propios ritmos musicales.

“Queremos mostrar que, además de ser una fiesta grandiosa y tecnológica, el Carnaval brasileño ofrece experiencias diversificadas que incluyen lujo, gastronomía y una inmersión profunda en nuestra cultura”, señaló el presidente de Embratur, Marcelo Freixo.

Carnaval de Río de Janeiro prevé más de 1.000 millones de dólares para la economía de la ciudad

El Carnaval de Río de Janeiro prevé generar cerca de 1.100 millones de dólares para la economía de la ciudad, según los cálculos de Visit Río.

La previsión es que este evento atraiga a aproximadamente ocho millones de personas entre residentes, turistas nacionales y visitantes internacionales, que impulsarán la ocupación hotelera hasta niveles cercanos al 100 %.

Según datos oficiales del ayuntamiento de Río de Janeiro, están programados 444 desfiles callejeros de carnaval (blocos), muchos de ellos seguidos tradicionalmente por decenas e incluso cientos de miles de personas.

Además de la intensa programación en las calles, el Carnaval de Río contará también con los desfiles de las escuelas de samba en el Sambódromo de Marquês de Sapucaí, reconocidos internacionalmente como uno de los mayores espectáculos en vivo del Carnaval.

En concreto, y a lo largo de dos noches de actuaciones, las principales escuelas de samba del Grupo Especial llenarán la avenida con desfiles que combinan música, danza, escenografías elaboradas, innovación y narrativa.

“El Carnaval de Río es una experiencia singular que refleja el alma de nuestra ciudad: alegre, diversa y acogedora. Es un momento en el que Río se conecta con diferentes culturas a través de la música, la energía de los desfiles callejeros y la emoción compartida que solo una celebración de esta magnitud puede generar”, señaló la directora ejecutiva de Visit Rio, Roberta Werner.

*Con información de Europa Press.