Creciente súbita en Tuluá dejó tragedia: madre y sus dos hijas murieron arrastradas por una quebrada

Las víctimas se desplazaban en una moto cuando fueron sorprendidas por el aumento del caudal del afluente.

Danna Valeria Figueroa Rueda

2 de febrero de 2026, 9:05 p. m.
De acuerdo con lo explicado por el funcionario, inicialmente fue hallado el cuerpo de la mujer. Foto: Colprensa/La lupa Viral/Montaje:SEMANA

Una tragedia familiar se registró durante el fin de semana en la zona rural de Tuluá, en el centro del Valle del Cauca, donde una mujer y sus dos hijas, de tres y cinco años, murieron luego de ser arrastradas por la creciente súbita de una quebrada.

El hecho ocurrió en el sector de Santa Lucía, entre los corregimientos de Barragán y Santa Lucía, en un momento de fuertes lluvias marcado en ese y otros sectores de la región.

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, las víctimas se desplazaban en una moto cuando fueron sorprendidas por el aumento del caudal del afluente. En el vehículo viajaban cuatro personas. La fuerza del agua terminó arrastrando a tres de ellas, mientras que una cuarta persona logró sobrevivir.

Las víctimas fueron identificadas como una madre y sus dos hijas menores de edad. Las niñas, de tres y cinco años, murieron ahogadas tras ser arrastradas por la corriente, al igual que su madre. Sobre la persona que sobrevivió, las autoridades no han entregado información adicional.

Los cuerpos de la mujer y de las dos menores fueron recuperados por habitantes del sector, según informaron las autoridades. Posteriormente, los cuerpos fueron llevados al centro parroquial del corregimiento de Santa Lucía. La información fue confirmada por el secretario de Gobierno de Tuluá, José Martín Hincapié, quien indicó que las autoridades municipales hicieron presencia en la zona tras conocerse la emergencia.

De acuerdo con lo explicado por el funcionario, inicialmente fue hallado el cuerpo de la mujer y, posteriormente, la comunidad encontró los cuerpos de las dos niñas, de tres y cinco años, que habían sido arrastradas por la quebrada tras la creciente súbita.

La Fiscalía General de la Nación se encuentra en el lugar de los hechos adelantando los actos urgentes correspondientes a la investigación del caso. Hasta el momento, las autoridades no han entregado información adicional sobre las circunstancias específicas en las que ocurrió el hecho.

Las autoridades municipales mantienen vigilancia permanente sobre el comportamiento del río Tuluá, con monitoreo continuo y todas las alertas activas, en el marco de la declaratoria de calamidad pública- Desde la Administración se adelantan acciones de mitigación como el mantenimiento del cauce, el realce de muros de protección y la intervención en puntos críticos.

