Valle del Cauca

Cali pone en marcha servicio nocturno gratuito para el cuidado integral de la primera infancia

El servicio opera de lunes a viernes entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, tiempo durante el cual los niños y niñas permanecen bajo la supervisión de personal capacitado.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 8:39 p. m.
Cuidado integral de la primera infancia en Cali
Cuidado integral de la primera infancia en Cali Foto: cortesía

La Alcaldía de Santiago de Cali anunció la puesta en funcionamiento del servicio Cariño Nocturno, una estrategia de atención integral dirigida a niñas y niños entre los seis meses y los cuatro años de edad, cuyos padres, madres o cuidadores trabajan en horarios nocturnos y no cuentan con redes de apoyo para su cuidado.

El programa es liderado por la Secretaría de Bienestar Social, a través de la Subsecretaría de la Primera Infancia, y busca garantizar espacios seguros, protectores y adecuados para el descanso, la alimentación y el acompañamiento afectivo de los menores durante la noche.

Cuidado integral de la primera infancia en Cali
Cuidado integral de la primera infancia en Cali Foto: cortesía

“Este es un sueño hecho realidad. Este servicio, que beneficiará a las familias que trabajan en horario nocturno, es nuestro primer piloto en este horario y desde ya estamos trabajando para seguir fortaleciéndolo”, afirmó la secretaria de Bienestar Social, Johana Caicedo. La funcionaria agregó que se trata de “un programa de la Alcaldía de Cali que permite seguir promoviendo espacios protectores y la garantía de los derechos de nuestros niños y niñas”.

El servicio opera de lunes a viernes entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, tiempo durante el cual los niños y niñas permanecen bajo la supervisión de personal capacitado, en instalaciones diseñadas para responder a sus necesidades de descanso y cuidado, con rutinas tranquilas acordes a su edad.

Además del acompañamiento nocturno, Cariño Nocturno ofrece alimentación balanceada, que incluye cena y desayuno, así como actividades lúdicas, artísticas y narrativas orientadas al desarrollo integral de la primera infancia.

“Esta oferta de servicio no solo se trata de cuidado nocturno, se trata de todo un esquema de acompañamiento en alimentación, lúdica y cuidado en salud”, explicó Paula Andrea Zamora, subsecretaria de la Primera Infancia.

La estrategia está dirigida principalmente a madres, padres y cuidadores que cumplen jornadas laborales nocturnas, familias que requieren un lugar confiable para el cuidado de sus hijos durante la noche y niños y niñas que necesitan acompañamiento y protección en ese horario.

Durante la jornada nocturna, los menores reciben alimentación adecuada y oportuna, actividades adaptadas a su edad, acompañamiento afectivo respetuoso, espacios seguros para dormir y un cuidado integral enfocado en su bienestar y desarrollo.

La Alcaldía informó que las familias interesadas en acceder al servicio pueden adelantar el proceso de inscripción o solicitar información en la Subsecretaría de la Primera Infancia, ubicada en el barrio San Vicente, o en la Casita de Belén, además de los canales telefónicos y de contacto habilitados por la Secretaría de Bienestar Social.

El servicio Cariño Nocturno se implementa como un piloto en la ciudad y hace parte de la oferta institucional orientada a fortalecer la atención a la primera infancia y apoyar a las familias trabajadoras de Cali.

