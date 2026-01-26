Valle del Cauca

‘Cali es una sola’, la campaña ciudadana que lleva a famosos a los barrios para visibilizar historias comunitarias, ¿de qué se trata?

La iniciativa propone recorridos por distintas zonas de la capital del Valle del Cauca junto a líderes de opinión, influenciadores, personalidades y figuras reconocidas de la ciudad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 2:07 a. m.
Panorámicas de Cali
Panorámicas de Cali Foto: Raúl Palacios

Cali vive esta semana el lanzamiento de “Cali es una sola”, una campaña social con enfoque digital que busca conectar a los diferentes sectores de la ciudad a través de relatos que resaltan la riqueza cultural, social y humana de sus comunidades, con especial énfasis en los barrios y sectores populares.

La iniciativa propone recorridos por distintas zonas de la capital del Valle del Cauca junto a líderes de opinión, influenciadores, personalidades y figuras reconocidas de la ciudad, quienes conocen de primera mano proyectos comunitarios, económicos y sociales que, según los organizadores, “trabajan de manera silenciosa por el desarrollo local y el fortalecimiento del sentido de pertenencia por Cali”.

De acuerdo con la información oficial, la campaña apuesta por una narrativa positiva y cercana que permita visibilizar el trabajo que realizan líderes comunitarios y colectivos sociales, así como mostrar una ciudad diversa, resiliente y construida desde sus territorios.

“Cali es una sola conecta barrios, comunidades y audiencias a través de historias reales que visibilizan la riqueza cultural, social y humana de la ciudad”, señala la campaña, que se desarrolla principalmente mediante contenidos audiovisuales y estrategias digitales.

Cali

Ministro de la Igualdad le prometió en vivo reconciliación a sargento (r), pero cuando el exmilitar le escribió lo dejó en visto: “Mentiras al aire”

Cali

Invima alerta sobre producto alimenticio en Colombia: pidió suspender consumo de inmediato

Cali

Video revela cómo fue el homicidio de un hombre dentro de restaurante en El Peñón, oeste de Cali: fueron cinco sicarios

Cali

Las movidas del Partido Liberal: un ‘cacique rojo’ de Risaralda también le apuesta al Valle del Cauca

Cali

Disidencia Jaime Martínez instala nuevas vallas en Jamundí y la comunidad cuestiona presencia del Ejército en la zona

Cali

Procuraduría ratifica suspensión de Diego Hau por presuntas irregularidades en contrato de alumbrado en Cali

Cali

Cuatro soldados heridos tras ataque con drones cargados con explosivos en Dagua: disidencias de Mordisco son las responsables

Finanzas

Empleo en Cali: conozca estas vacantes con salarios de hasta $5 millones

Vehículos

Así quedó el pico y placa en Cali para este viernes, 23 de enero; consulte para no llevarse sorpresas

Gente

El último mensaje de Diego Mazabel antes de ser asesinado en Cali: “Gracias por decirme que sí”

La iniciativa es impulsada por la creadora de contenido, comunicadora social y modelo caleña Carolina Cortés, en alianza con la agencia de comunicación estratégica y producción audiovisual Flash Media Group. Cortés explicó que el proyecto nace como una apuesta social y comunitaria orientada a promover la unidad en la ciudad. “Esta es una campaña que nace del deseo de ver una ciudad unida, todos haciendo fuerza para el mismo lado y sanar esas heridas que hoy tienen a Cali dividida”, afirmó.

La creadora de contenido, Carolina Cortés, es una de las promotoras de la campaña.
La creadora de contenido, Carolina Cortés, es una de las promotoras de la campaña. Foto: cortesía

La creadora de contenido agregó que en la campaña participan tanto personalidades reconocidas por su compromiso con la ciudad como líderes comunitarios que desarrollan procesos fundamentales para el bienestar colectivo. “También participan muchas iniciativas sociales y comunitarias que realizan una labor silenciosa, pero fundamental para el desarrollo de esta ciudad que amamos tanto”, señaló.

Por su parte, Sebastián Castillo, CEO de Flash Media Group, indicó que “Cali es una sola” busca transformar la narrativa que durante años ha marcado la conversación pública sobre la ciudad. “Creemos en el poder de las historias reales para transformar imaginarios. Esta campaña nace para derribar barreras sociales, visibilizar lo bueno que ocurre en los territorios y promover la identidad caleña desde narrativas positivas, cercanas y auténticas”, expresó.

Castillo precisó que el enfoque digital de la campaña permite amplificar el alcance de los contenidos y llegar a nuevas audiencias tanto dentro como fuera de Cali, con historias que reflejan el trabajo comunitario y el espíritu solidario presente en distintos sectores de la ciudad.

La campaña se despliega en plataformas digitales y redes sociales, donde se publican testimonios, experiencias y piezas audiovisuales que documentan iniciativas locales y procesos sociales en diferentes barrios de la capital vallecaucana.

Más de Cali

Panorámicas de Cali

‘Cali es una sola’, la campaña ciudadana que lleva a famosos a los barrios para visibilizar historias comunitarias, ¿de qué se trata?

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Ministro de la Igualdad le prometió en vivo reconciliación a sargento (r), pero cuando el exmilitar le escribió lo dejó en visto: “Mentiras al aire”

El Invima lanzó la alerta a través de un comunicado.

Invima alerta sobre producto alimenticio en Colombia: pidió suspender consumo de inmediato

Momento del crimen en el restaurante del barrio El Peñón.

Video revela cómo fue el homicidio de un hombre dentro de restaurante en El Peñón, oeste de Cali: fueron cinco sicarios

Juan Pablo Gallo y Leonardo Arroyave

Las movidas del Partido Liberal: un ‘cacique rojo’ de Risaralda también le apuesta al Valle del Cauca

Vallas de las disidencias de las Farc que aparecieron en Jamundí, Valle del Cauca

Disidencia Jaime Martínez instala nuevas vallas en Jamundí y la comunidad cuestiona presencia del Ejército en la zona

Diego Hau secretario de gobierno de Cali.

Procuraduría ratifica suspensión de Diego Hau por presuntas irregularidades en contrato de alumbrado en Cali

Las gasas blancas que cubren la espalda del soldado tapan las heridas causadas con la metralla del explosivo que llevaba un dron.

Cuatro soldados heridos tras ataque con drones cargados con explosivos en Dagua: disidencias de Mordisco son las responsables

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Habla sargento (r) que lloró de indignación cuando el ministro de la Igualdad sacó a su tropa a empujones de Toribío: “Hubo agentes externos”

Diego Mazabel, empresario de eventos asesinado en Cali

Él era Diego Mazabel, reconocido empresario que fue asesinado en Cali

Noticias Destacadas