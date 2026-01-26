‘Cali es una sola’, la campaña ciudadana que lleva a famosos a los barrios para visibilizar historias comunitarias, ¿de qué se trata?

Cali vive esta semana el lanzamiento de “Cali es una sola”, una campaña social con enfoque digital que busca conectar a los diferentes sectores de la ciudad a través de relatos que resaltan la riqueza cultural, social y humana de sus comunidades, con especial énfasis en los barrios y sectores populares.

La iniciativa propone recorridos por distintas zonas de la capital del Valle del Cauca junto a líderes de opinión, influenciadores, personalidades y figuras reconocidas de la ciudad, quienes conocen de primera mano proyectos comunitarios, económicos y sociales que, según los organizadores, “trabajan de manera silenciosa por el desarrollo local y el fortalecimiento del sentido de pertenencia por Cali”.

De acuerdo con la información oficial, la campaña apuesta por una narrativa positiva y cercana que permita visibilizar el trabajo que realizan líderes comunitarios y colectivos sociales, así como mostrar una ciudad diversa, resiliente y construida desde sus territorios.

“Cali es una sola conecta barrios, comunidades y audiencias a través de historias reales que visibilizan la riqueza cultural, social y humana de la ciudad”, señala la campaña, que se desarrolla principalmente mediante contenidos audiovisuales y estrategias digitales.

La iniciativa es impulsada por la creadora de contenido, comunicadora social y modelo caleña Carolina Cortés, en alianza con la agencia de comunicación estratégica y producción audiovisual Flash Media Group. Cortés explicó que el proyecto nace como una apuesta social y comunitaria orientada a promover la unidad en la ciudad. “Esta es una campaña que nace del deseo de ver una ciudad unida, todos haciendo fuerza para el mismo lado y sanar esas heridas que hoy tienen a Cali dividida”, afirmó.

La creadora de contenido, Carolina Cortés, es una de las promotoras de la campaña. Foto: cortesía

La creadora de contenido agregó que en la campaña participan tanto personalidades reconocidas por su compromiso con la ciudad como líderes comunitarios que desarrollan procesos fundamentales para el bienestar colectivo. “También participan muchas iniciativas sociales y comunitarias que realizan una labor silenciosa, pero fundamental para el desarrollo de esta ciudad que amamos tanto”, señaló.

Por su parte, Sebastián Castillo, CEO de Flash Media Group, indicó que “Cali es una sola” busca transformar la narrativa que durante años ha marcado la conversación pública sobre la ciudad. “Creemos en el poder de las historias reales para transformar imaginarios. Esta campaña nace para derribar barreras sociales, visibilizar lo bueno que ocurre en los territorios y promover la identidad caleña desde narrativas positivas, cercanas y auténticas”, expresó.

Castillo precisó que el enfoque digital de la campaña permite amplificar el alcance de los contenidos y llegar a nuevas audiencias tanto dentro como fuera de Cali, con historias que reflejan el trabajo comunitario y el espíritu solidario presente en distintos sectores de la ciudad.

La campaña se despliega en plataformas digitales y redes sociales, donde se publican testimonios, experiencias y piezas audiovisuales que documentan iniciativas locales y procesos sociales en diferentes barrios de la capital vallecaucana.